公示！洛阳3个乡镇拟命名第二批省级“美丽小镇”

日前，河南省农业农村厅发布了关于拟公布第二批省级“美丽小镇”名单的公示，拟将50个地方命名为第二批省级“美丽小镇”。其中，洛阳孟津县会盟镇，洛宁县长水镇，嵩县车村镇等3个乡镇入选。

日前，河南省农业农村厅发布了关于拟公布第二批省级“美丽小镇”名单的公示，拟将50个地方命名为第二批省级“美丽小镇”。其中，洛阳孟津县会盟镇，洛宁县长水镇，嵩县车村镇等3个乡镇入选。 日前，河南省农业农村厅发布了关于拟公布第二批省级“美丽小镇”名单的公示，拟将50个地方命名为第二批省级“美丽小镇”。其中，洛阳孟津县会盟镇，洛宁县长水镇，嵩县车村镇等3个乡镇入选。 会盟镇乡村田园锦绣 “美丽小镇”建设，旨在切实把乡镇建成服务农民的区域中心，示范引领农村人居环境改善。近年来，洛阳认真贯彻省委、省政府决策部署，按照“有科学的城镇规划、有完善的基础设施、有健全的公共服务、有丰富的文体活动、有便捷的政务服务、有长效的管理机制”的标准，着力推进乡镇政府所在地和聚集作用明显的中心村建设，取得明显成效，涌现出一批各具特色的“美丽小镇”。 在建设美丽乡村过程中，各地还深入开展农村人居环境整治，结合脱贫攻坚、国土绿化、坑塘整治、“厕所革命”等工作，农村环境变得干净卫生、整洁有序、宜居宜业，对加快乡村振兴和农村人居环境改善发挥了示范引领作用。 据悉，此前我市栾川县石庙镇，新安县石井镇，宜阳县莲庄镇等3个乡镇，获评全省第一批“美丽小镇”。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 郑占波 文/图)