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点赞！洛阳万基铝加工有限公司产品深受国际客商青睐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:41

　　1日，洛报融媒记者获悉，洛阳万基铝加工有限公司(以下简称“万基铝加工公司”)日前荣获澳大利亚安姆科集团颁发的“最佳质量奖”，成为唯一获此奖项的国内供应商。

　　安姆科集团是全球最大的消费品包装公司，目前在全世界40多个国家设有工厂和研发中心，对供应商的产品质量标准要求较高。去年，万基铝加工公司向安姆科集团供应高精度铝箔1500吨，经安姆科集团进行铝塑复合深加工后，作为高端包装材料供应全球的食品、药品行业领域。

　　“万基铝箔产品质量得到安姆科集团的充分肯定，极大地扩大了万基品牌在国际市场上的影响力，提振了企业进一步拓宽国际市场空间、提高产品出口量的信心和干劲。”万基铝加工公司经理吴俊说。

　　近年，在铝加工产业产能过剩、下行压力加大的背景下，万基铝加工公司牢固树立质量立企理念，依托新工艺、新技术研发平台，积极布局高附加值产品开发。一是强力推进设备智能化技术改造，给铝箔分切机加装自动在线铝箔表面质量检测设备，导入MES管理系统，实现物料、作业、质量、包装等模块管理，把好产品质量关。二是落实“人才强企”工作导向，依托企业省级和市级技术研发平台，大胆引进、培养、选拔任用专家型人才，与上海交大、洛阳特种材料研究院等科研院所合作，建立起产学研相结合的技术开发体系；三是完善工艺管理制度，严抓环境卫生治理和质量要素控制，进一步提升了新产品的核心市场竞争力。

　　“产品质量是企业发展的生命力。”吴俊说，与安姆科集团的合作，在为企业带来经济效益的同时，还带来了国际先进的生产管理经验和严格的质量要素控制工艺，将有力推动企业高质量发展。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 拓如印 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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