无名烈士墓前 他们深深三鞠躬

在洛阳偃师府店镇佛光村的一座陵园里，长眠着13位抗日无名烈士。清明节来临之际，3月31日下午，洛阳市政府办公室第五党支部的部分党员干部专程到此祭奠先烈、砥砺初心。

在洛阳偃师府店镇佛光村的一座陵园里，长眠着13位抗日无名烈士。清明节来临之际，3月31日下午，洛阳市政府办公室第五党支部的部分党员干部专程到此祭奠先烈、砥砺初心。

在烈士墓前，大家默默伫立，深深三鞠躬。随后，大家面向党旗，举起右手，大声宣读入党誓词，以此表达对抗战烈士的深刻缅怀和对党的无限忠诚。

大家纷纷表示，英雄无名，精神永在。传承是最好的缅怀，弘扬是最好的纪念。一定要继承革命英烈艰苦奋斗的优良作风和不屈不挠的斗争精神，把党史学习教育推向深入，以更加饱满的精神、更加昂扬的斗志、更加过硬的作风干好本职工作，为党的百年华诞献礼。(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 赵启虎 文/图)