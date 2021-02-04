解开“千年之谜” 一个洛阳人的9年追逐

“窑具、残灰、烧结面、匣钵、磨具一应齐全，这里应该就是五代十国后周时期柴窑的窑厂窑口了！”3月22日下午，我国著名陶瓷专家、今年92岁高龄的厦门大学叶文程教授，站在河南郏县一处古窑遗址前，兴奋地对着同行的数位文物考古界专家学者连连点头。现场的人群中，河南郏县疑似柴窑遗址的发现者、洛阳社会科学考察探险研究会会长王少天双手微微颤抖，内心激动之情溢于言表。

“窑具、残灰、烧结面、匣钵、磨具一应齐全，这里应该就是五代十国后周时期柴窑的窑厂窑口了！”3月22日下午，我国著名陶瓷专家、今年92岁高龄的厦门大学叶文程教授，站在河南郏县一处古窑遗址前，兴奋地对着同行的数位文物考古界专家学者连连点头。现场的人群中，河南郏县疑似柴窑遗址的发现者、洛阳社会科学考察探险研究会会长王少天双手微微颤抖，内心激动之情溢于言表。

河南郏县疑似柴窑遗址的发现者王少天

一周后，当洛阳网记者对王少天进行专访时，再次谈论到叶文程教授的结论，王少天依旧激动不已：“河南郏县的古窑遗址若能被确定，相当于揭开了柴窑的千年之谜，是一件能够震惊国内外考古界的大事，并且，根据文献记载，郏县在五代十国后周时期归洛阳管辖，这也将给洛阳历史文化添上浓墨重彩的一笔。”

与“小碟子”的偶然邂逅，换来9年的不懈追逐

在父辈的影响下，青年时期的王少天就对文物及考古研究产生了浓厚的兴趣，尤其钟爱古瓷器，他最喜欢去的地方便是古玩市场，有时细细观赏，有时看看热闹，有时也会“淘淘宝”。2008年一次偶然的机会，他“淘”到一个颇有年代的小碟子，淡青色、上有细纹、胎釉同源、表面如水光披上……与以往接触的古瓷器多有不同，让他爱不释手。

“当时不知道这个‘小碟子’是什么瓷种，但隐隐觉得不是凡品，后来我抽空就去翻阅古籍文献，它的特征就和古人描述的‘柴瓷’对上了。”提起柴瓷，王少天如数家珍：柴窑是五代十国时期，后周统治者柴荣以之姓氏命名的御窑，其所出的“柴瓷”珍稀贵重，被后世人称为“瓷皇”。但因柴荣早逝，柴瓷烧制时期较短，目前全世界尚无一件瓷器被公认为柴瓷成品，且柴窑也下落不明，留给后人无限的猜测与遐想。因此，柴瓷又被称为“史上最神秘瓷种”。

史料中用“四如”来形容柴瓷：“青如天、明如镜、薄如纸、声如磬”。明代曹昭在其所著《格古要论》中，也具体描绘为“天青色，滋润细腻，有细纹，多是粗黄土足，近世少见”。因此，王少天认为，自己收藏的“小碟子”，同史料、古人所描述的柴瓷形质是相符的，为了进一步“验明正身”，他开始帮助柴瓷“寻根溯源”。

无数次失望收获一次惊喜，柴窑“千年之谜”期待破解

自2012年起，王少天开始四处收集疑似柴瓷瓷器，同时寻找柴窑遗址。从一个“小碟子”到收藏多件疑似柴瓷、从对柴瓷文化的一无所知到谈起柴瓷滔滔不绝、从野外考古的“门外汉”到成为搜寻古窑址的“行家里手”……9年里，王少天用脚步丈量出柴瓷的历史脉络，也希望通过自己的努力打通柴窑之谜的“最后一公里”。

当王少天脑海中的“时间轴”转回2017年9月的某天下午，当时的场景历历在目：酷夏余温犹在，他独自站在河南郏县水磨村一处土坡下，随身携带的包里装着几片指甲盖大小的淡青色瓷片，映入眼帘的则是一个小型的圆拱形窑洞——俗称“馒头窑”。此时，他的心中百感交集：“没错，终于找到了！就是这儿了！”

“走过崎岖，才知平坦；经历风雨，方见彩虹。”这句话可以说是王少天9年来为柴瓷“寻根溯源”的深刻总结。“最初找柴窑的时候，我全靠古籍文献里提供的‘只言片语’，如大海捞针，走过不少弯路。后来一次次总结经验后顿悟，既然书中没有明确记载，那也许是不知名的小窑址。”接下来，王少天重新明确找窑的关键方向：洛阳与开封周边，沿河地带，且附近村民捡到过类似瓷片。

“柴荣统治时期，都城在现今开封市，陪都则在洛阳。作为皇家御窑，柴窑最有可能处于洛阳和开封周边，这样才能便于皇权管理。”王少天坚信自己的判断。在一次下乡走访中，偶然从村民口中获得线索，才有了发现河南郏县疑似柴窑的惊喜。

王少天在研讨会上介绍柴窑的发现过程

文物考古界专家学者齐聚洛阳 形成《洛阳共识》

2021年3月22日，“探讨千年之谜——我国五代后周柴瓷柴窑研讨会”在我市隆重召开，来自全国的50多位专家学者共聚一堂，解密“史上最神秘瓷种”，并对近年洛阳在柴瓷、柴窑方面的研究成果和保护意识给予高度评价。现场，王少天代表洛阳柴窑研究团队介绍了柴窑的发现过程。

王少天(左二)在研讨会上向专家介绍疑似柴瓷物证

“当天的研讨会上，我们提供了比较完整的‘证据链’，与会专家学者及柴瓷收藏研究者形成《洛阳共识》，认为在河南郏县发现的疑似柴窑遗址基本符合五代后周时期窑址特征。尤其是当天下午，30余位与会专家到古窑遗址现场实地考察，发现了有世宗御窑款识的疑似柴瓷实物，更加能基本确定这里是五代后周柴窑的窑口、窑场集中生产地。”王少天提起研讨会当天的情景，仍显激动。

“明朝有文献提到‘内库所藏，柴、汝、官、哥、钧、定’，在众多种类的瓷器中，柴瓷排在第一位，与洛阳有着极深的渊源。”王少天建议，洛阳作为十三朝古都，历史文化底蕴丰富，可通过设立柴瓷博物馆、让柴瓷文化进校园等方式，进一步推动对柴窑柴瓷文化的研究、普及工作，让更多人认识柴瓷、了解柴瓷。(记者 郭瑛/文 李辉/图)