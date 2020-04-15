大力实施消费提力行动 高质量推进商贸流通业发展

昨日，全省流通业发展暨商贸行业安全生产工作会议在我市召开。会议总结回顾2020年及“十三五”时期全省流通业发展及商贸行业安全生产工作，部署下一步重点工作。

昨日，全省流通业发展暨商贸行业安全生产工作会议在我市召开。会议总结回顾2020年及“十三五”时期全省流通业发展及商贸行业安全生产工作，部署下一步重点工作。 昨日，全省流通业发展暨商贸行业安全生产工作会议在我市召开。会议总结回顾2020年及“十三五”时期全省流通业发展及商贸行业安全生产工作，部署下一步重点工作。 会上，我市就流通业发展工作作典型发言。近年，我市高度重视流通业发展工作，立足中原城市群副中心城市和洛阳都市圈发展定位，以高质量推进步行街改造提升、便利店品牌化连锁化发展、城乡高效配送试点建设为抓手，全力以赴扩大内需、搞活流通、促进消费。特别是去年以来，我市围绕“六稳”“六保”，大力实施消费提力行动，严格落实安全责任制，持续叫响“古都夜八点”“古都新生活”消费品牌，在扩内需、稳增长，调结构、促转型，惠民生、保稳定等方面发挥了重要作用。2020年，我市社会消费品零售总额达2105.6亿元，总量居全省第2位，先后入选全国城乡高效配送重点推进城市、全省首批品牌连锁便利店试点城市，老城区历史文化街区步行街、广州市场步行街入选首批省级试点步行街。 省商务厅二级巡视员费全发、副市长胡加彬参加会议。会议期间，与会人员还分别到广州市场步行街、老城区历史文化街区步行街进行实地考察。(记者 李迎博 通讯员 马晓博)