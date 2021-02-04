坚持预防为主 强化责任落实 确保安全形势持续平稳向好

昨日，全市森林防灭火暨安全生产“以案促改”工作电视电话会议召开，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省部署要求，统筹发展和安全，进一步压实责任、强化措施，确保安全形势持续平稳向好。

昨日，全市森林防灭火暨安全生产“以案促改”工作电视电话会议召开，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省部署要求，统筹发展和安全，进一步压实责任、强化措施，确保安全形势持续平稳向好。

市委常委、常务副市长王琰君指出，清明节、牡丹文化节到来，全市森林防火进入关键期。各级各部门要提升政治站位，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，全力以赴抓实抓细防控工作，确保不发生森林火灾，确保不发生因森林火灾造成人员伤亡事件。要压紧压实责任，落实好属地领导责任、部门管理责任、经营单位主体责任，细化网格化责任体系，做到“山有人看、林有人护、火有人管、责有人担”。要坚持预防为主，抓牢火源管控、隐患排查、监测预警等重点关键，统筹人防、物防、技防等防控措施，切实从源头防范化解火灾风险。要加强宣传引导，强化防灭火宣传教育，大力营造群防群治的浓厚氛围，坚决守住森林防灭火安全底线。

王琰君强调，要坚持人民至上、生命至上，从严从实加强安全生产事故防范工作，扎实开展“以案为鉴、以案促改”警示教育活动，以安全事故为镜鉴，深刻对照反思，始终警钟长鸣，坚持问题导向，突出企业这个防范重点，加快健全完善安全生产风险隐患双重预防机制，做到隐患动态排查、动态清零，坚决杜绝各类事故发生，为经济社会发展创造安全稳定环境。

会上，市林业局、市公安局结合职能作了发言。栾川县、伊滨区作了表态发言。 (记者 白云飞)