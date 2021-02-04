玄奘路：盛唐洛阳僧 西行求真经

上期《娜说河洛》的《南山大道：昔日曹子建 长驱上南山》一文，说到洛阳南环路如今改叫南山大道了。其实南山大道很长，伊滨区玄奘路也是它的一部分。

上期《娜说河洛》的《南山大道：昔日曹子建 长驱上南山》一文，说到洛阳南环路如今改叫南山大道了。其实南山大道很长，伊滨区玄奘路也是它的一部分。

玄奘路是我市倾力打造的一条黄金旅游线路。顺此路往西去龙门石窟很快，往东去缑氏玄奘寺或登封少林寺也很快。

玄奘寺俗称唐僧寺。长篇神魔小说《西游记》里的唐僧妇孺皆知，而唐僧的原型正是咱洛阳老乡——唐代高僧玄奘。

史载，玄奘本名陈祎(yī)，老家在缑氏(今偃师缑氏)。一千多年前，他只身一人，排除万难，去西天取经，撰述《大唐西域记》，对中外文化交流贡献巨大。

玄奘路以玄奘命名，是洛阳老乡对这位伟大人物的礼赞。

东都出家，普度众生

陈祎是在洛阳净土寺出家的。

净土寺是我市重点文物保护单位，位于伊川县白元镇，隔着伊河，与龙门石窟遥遥相望。寺内有玄奘像。

隋唐时期，净土寺乃著名皇家寺院，人称东都净土道场。

当时，隋炀帝下诏，要在东都洛阳筛选一批僧人。大理寺卿郑善果见十三岁的陈祎有慧根，破格“保送”他到净土寺修行，法号“玄奘”。

自此，玄奘走出了去西天取经的第一步。

隋炀帝好大喜功，横征暴敛。李渊父子率众造反，推翻隋朝，建立唐朝。

当时，有些不愿投效唐朝的人剃发躲入寺院，为消除隐患，唐高祖李渊下令废佛。

后来，李渊的儿子李世民发动玄武门之变，杀死兄弟，夺权当了皇帝。

玄奘此时已是颇有修为的高僧，听闻皇室相残，扼腕叹息，决心西行取经，“远绍如来，近光遗法”，普度众生。

唐僧“偷渡”，历尽磨难

在《西游记》里，唐僧是去西天大雷音寺找佛祖求取真经。而现实中的玄奘，西行目的地是佛教发源地——天竺(今印度)那烂陀寺。

公元627年，玄奘孤身上路，“偷渡”出境。

古人出国也是需要办“护照”的。《西游记》里写到，唐僧带着孙悟空、猪八戒、沙和尚到西天取经，包袱里藏了三件宝贝：通关文牒、锦襕袈裟、紫金钵盂。

通关文牒就是古代的“护照”。唐僧师徒跨国取经，每到一地，当务之急便是求见国王，在通关文牒上盖章，办理“签证”。

实际上，玄奘根本没拿到“护照”。史载，他申办出关通行证被拒，只得违反禁令，偷偷出关。

官府发现后，一路追捕，玄奘只得走隐秘小路，翻雪山，过沙漠，甩开追兵。

这一路千难万险，比小说里写得还曲折。玄奘曾经迷失在沙漠里，几天几夜没吃没喝，九死一生。

公元631年，玄奘终于抵达那烂陀寺。《大慈恩寺三藏法师传》记载，那烂陀寺以最高规格欢迎玄奘，四位高僧带头为玄奘接风洗尘，随后，二百余名僧人和千余名信众举着宝盖、拿着鲜花，如众星捧月一般，簇拥着玄奘入寺。

玄奘在天竺与高僧切磋，参悟佛法，修为精进，声名大噪。

名师高徒，千古佳话

有道是“墙内开花墙外香”，17年后，当初“偷渡”出国的玄奘载誉归来，轰动全国，成了大唐的荣耀。

公元645年春，唐太宗在洛阳接见了玄奘，问他当年西去取经，为何不跟朝廷打个招呼，让官府派人护送。

玄奘率直地说，我申请了好几回，朝廷都不给我办“护照”，我只能“偷渡”，还请陛下原谅我的专擅之罪。

唐太宗很会打圆场，笑着说，玄奘法师出家后与世俗殊隔，所以能舍生忘死，西行取经，造福苍生。

此后，玄奘专心翻译佛经，弘扬佛法，并撰述《大唐西域记》，记述西行路上的所见所闻、风土人情，为后人研究中亚各国古代历史地理提供了珍贵的文献。

玄奘回国后，收了一个外国高僧当徒弟。这位高徒法号圆测，本是新罗国(朝鲜半岛东南部，现属韩国)国王之孙，十五岁来到大唐修习佛法，因佛学造诣深厚、精通多种语言，被玄奘收为入门弟子。

圆测法师得玄奘真传，名望很高。武则天在洛阳登基称帝后，奉圆测法师为座上客。每当有外国高僧来东都访问，女皇必请圆测陪同。

了解了这些历史，回望玄奘路，是不是越发为有玄奘这样的老乡感到骄傲，对自己身为洛阳人感到自豪？那就对了！