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玄奘路：盛唐洛阳僧 西行求真经
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.01 08:44

　　上期《娜说河洛》的《南山大道：昔日曹子建 长驱上南山》一文，说到洛阳南环路如今改叫南山大道了。其实南山大道很长，伊滨区玄奘路也是它的一部分。

　　玄奘路是我市倾力打造的一条黄金旅游线路。顺此路往西去龙门石窟很快，往东去缑氏玄奘寺或登封少林寺也很快。

　　玄奘寺俗称唐僧寺。长篇神魔小说《西游记》里的唐僧妇孺皆知，而唐僧的原型正是咱洛阳老乡——唐代高僧玄奘。

　　史载，玄奘本名陈祎(yī)，老家在缑氏(今偃师缑氏)。一千多年前，他只身一人，排除万难，去西天取经，撰述《大唐西域记》，对中外文化交流贡献巨大。

　　玄奘路以玄奘命名，是洛阳老乡对这位伟大人物的礼赞。

　　东都出家，普度众生

　　陈祎是在洛阳净土寺出家的。

　　净土寺是我市重点文物保护单位，位于伊川县白元镇，隔着伊河，与龙门石窟遥遥相望。寺内有玄奘像。

　　隋唐时期，净土寺乃著名皇家寺院，人称东都净土道场。

　　当时，隋炀帝下诏，要在东都洛阳筛选一批僧人。大理寺卿郑善果见十三岁的陈祎有慧根，破格“保送”他到净土寺修行，法号“玄奘”。

　　自此，玄奘走出了去西天取经的第一步。

　　隋炀帝好大喜功，横征暴敛。李渊父子率众造反，推翻隋朝，建立唐朝。

　　当时，有些不愿投效唐朝的人剃发躲入寺院，为消除隐患，唐高祖李渊下令废佛。

　　后来，李渊的儿子李世民发动玄武门之变，杀死兄弟，夺权当了皇帝。

　　玄奘此时已是颇有修为的高僧，听闻皇室相残，扼腕叹息，决心西行取经，“远绍如来，近光遗法”，普度众生。

　　唐僧“偷渡”，历尽磨难

　　在《西游记》里，唐僧是去西天大雷音寺找佛祖求取真经。而现实中的玄奘，西行目的地是佛教发源地——天竺(今印度)那烂陀寺。

　　公元627年，玄奘孤身上路，“偷渡”出境。

　　古人出国也是需要办“护照”的。《西游记》里写到，唐僧带着孙悟空、猪八戒、沙和尚到西天取经，包袱里藏了三件宝贝：通关文牒、锦襕袈裟、紫金钵盂。

　　通关文牒就是古代的“护照”。唐僧师徒跨国取经，每到一地，当务之急便是求见国王，在通关文牒上盖章，办理“签证”。

　　实际上，玄奘根本没拿到“护照”。史载，他申办出关通行证被拒，只得违反禁令，偷偷出关。

　　官府发现后，一路追捕，玄奘只得走隐秘小路，翻雪山，过沙漠，甩开追兵。

　　这一路千难万险，比小说里写得还曲折。玄奘曾经迷失在沙漠里，几天几夜没吃没喝，九死一生。

　　公元631年，玄奘终于抵达那烂陀寺。《大慈恩寺三藏法师传》记载，那烂陀寺以最高规格欢迎玄奘，四位高僧带头为玄奘接风洗尘，随后，二百余名僧人和千余名信众举着宝盖、拿着鲜花，如众星捧月一般，簇拥着玄奘入寺。

　　玄奘在天竺与高僧切磋，参悟佛法，修为精进，声名大噪。

　　名师高徒，千古佳话

　　有道是“墙内开花墙外香”，17年后，当初“偷渡”出国的玄奘载誉归来，轰动全国，成了大唐的荣耀。

　　公元645年春，唐太宗在洛阳接见了玄奘，问他当年西去取经，为何不跟朝廷打个招呼，让官府派人护送。

　　玄奘率直地说，我申请了好几回，朝廷都不给我办“护照”，我只能“偷渡”，还请陛下原谅我的专擅之罪。

　　唐太宗很会打圆场，笑着说，玄奘法师出家后与世俗殊隔，所以能舍生忘死，西行取经，造福苍生。

　　此后，玄奘专心翻译佛经，弘扬佛法，并撰述《大唐西域记》，记述西行路上的所见所闻、风土人情，为后人研究中亚各国古代历史地理提供了珍贵的文献。

　　玄奘回国后，收了一个外国高僧当徒弟。这位高徒法号圆测，本是新罗国(朝鲜半岛东南部，现属韩国)国王之孙，十五岁来到大唐修习佛法，因佛学造诣深厚、精通多种语言，被玄奘收为入门弟子。

　　圆测法师得玄奘真传，名望很高。武则天在洛阳登基称帝后，奉圆测法师为座上客。每当有外国高僧来东都访问，女皇必请圆测陪同。

　　了解了这些历史，回望玄奘路，是不是越发为有玄奘这样的老乡感到骄傲，对自己身为洛阳人感到自豪？那就对了！
[ 责任编辑：潘亮]
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