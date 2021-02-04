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惠民生，满足群众新期待——五谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.01 08:24

　　以节惠民，洛阳再升级加码！

　　昨天，第39届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会举行，介绍今年办节总体安排，并以牡丹的名义向世界发出邀请。其中，聚焦“更好满足市民游客文化旅游等美好生活新期待”，我市提出将在继续执行原有惠民政策基础上，新增年票景点增范围、公交车辆增班次、来洛赏花有专列、乘坐地铁有折扣、假期停车不收费等惠民举措，力度更大、范围更广，令人充满期待。

　　“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”古往今来，世人热衷赏牡丹、画牡丹、诵牡丹，不仅在于它“有此倾城好颜色”，更因为它承载着国人对幸福生活的殷殷期盼。从“丰富群众业余文化生活”一路出发，牡丹文化节天然蕴含着“惠民基因”。今天，文化旅游已成高品质生活的标配，越来越多人汇入“文旅风潮”，期冀与美好生活撞个满怀。砥砺办节初心、顺应群众期待，在利民惠民上出新出彩，赋予市民游客更多获得感、幸福感，“一朵花幸福一座城”的故事才会持续精彩。

　　有人说，文化惠民的脚步，总是在满足人民对美好生活的期待中走向远方。诚然，牡丹文化节之所以被誉为“人民的节日、百姓的盛会”，很关键一点就在于始终以惠民为依归，紧跟群众追求美好生活的脚步。回顾这几年，面对“花得更少、玩得更好”的期盼，我们大手笔推出旅游年票不受限、部分公园不收费、外地车辆不限行、餐饮住宿控涨幅、特殊群体免费游等举措；面对“既惠物质、又惠精神”的渴求，我们创造性推出精品剧目预约领票免费看、文化消费有补贴等举措……让利于民的幅度广度前所未有，惠民礼包的丰富程度前所未有，不仅让洛阳收获如潮好评，更让“幸福广大群众”的理念直抵人心。

　　举措升级，“升”的也是魅力；政策加码，“加”的也是口碑。综观今年牡丹文化节，我们不仅“上新”不少惠民政策，还精心策划了“文旅都市圈、相约洛阳城”“寻味古都、享游洛阳”和首届洛阳市民音乐节等一系列丰富多彩的文旅活动，“物质”与“精神”并重、“一城”与“一圈”共惠，必将让市民游客的幸福指数内涵更厚重、成色更饱满。人间四月芳菲尽，正是牡丹盛开时。当此之际，我们要下足惠民举措的“落实功”，让市民游客充分感受“洛阳温度”；要下好因人而惠的“精准功”，真正让惠民举措惠及每个群体、每个人。

　　无论走得多远，都不要忘了为什么出发。以节惠民，把好事办到群众心坎上，我们定能续写“花与节”“花与城”“花与人”互动辉映的新精彩！(洛平)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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