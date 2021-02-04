想报中招艺术特长生需要满足啥条件？

孩子从小学画画，没参加过大型比赛，能报中招艺术特长生吗？市八中的艺术特长生招不招会吹长笛的孩子？昨日，洛阳晚报刊发《23所高中招收体育艺术特长生、尖子生》的文章后，不少家长咨询具体报名条件。针对大家的疑问，市教育局体艺卫站相关负责人进行解答。

孩子从小学画画，没参加过大型比赛，能报中招艺术特长生吗？市八中的艺术特长生招不招会吹长笛的孩子？昨日，洛阳晚报刊发《23所高中招收体育艺术特长生、尖子生》的文章后，不少家长咨询具体报名条件。针对大家的疑问，市教育局体艺卫站相关负责人进行解答。

●问：孩子今年上初三，小学时一直学画画，作品入选过学校组织的画展，不过上初中后没再画过，能报艺术特长生吗？

答：不能。考生须在县(区)以上教育教研部门，教育、体育、文化行政部门，市级以上美术家协会组织的艺术大赛中获得过奖励(如每年4月至9月举办的洛阳市中小学生艺术节等)，持证书经所在初中推荐方可报名。

●问：孩子一直学钢琴，能报名参加艺术特长生测试吗？能报哪些学校？

答：考生须持能证明自己有该项艺术特长的证书，由所在初中推荐方可报名。今年，市八中、市九中、市四十六中各招收30名声乐、器乐特长生，被录取后分别由所报学校进行培养。和去年相比，市九中、市四十六中为今年新增的招收艺术特长生的学校，对考生文化课要求相对低些，考生可根据实际情况选报。

●问：孩子学的是长笛，能报艺术特长生吗？

答：能。声乐、器乐特长生对考生所学的具体器乐、唱法没有要求，有黑管、长笛、单簧管等器乐特长或有民族、通俗、美声唱法等声乐特长的考生均可报考。

●问：艺术特长生被录取后如何分班？收费高不高？在高考时必须选艺术类专业吗？

答：各校招收的艺术特长生入校后，将根据文化课成绩进行分班，符合学校实验班、创新班等分数要求的，可编入相应班级学习，与其他学生在教育教学管理上统筹安排，收费标准与普通班一致。

艺术特长生在完成国家规定课程学习的基础上，高中阶段仍应进行符合艺术教学规律的专业训练。各高中将根据学生具体特点，为其量身打造院校专业方向报考指导和送考指导，原则上艺术特长生在高考时要通过艺术类相关专业升学。

●问：复读生能报艺术特长生吗？

答：不能。艺术特长生只针对初中应届毕业生招生，社会考生(含复读生)不能报名。

若您遇到中招方面的问题，可以拨打记者电话18638851265或加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)讨论、咨询。(首席记者 焦琳 通讯员 马莲花)