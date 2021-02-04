洛阳召开2021年度全市道路运输安全生产工作会议

近日，我市召开2021年度全市道路运输安全生产工作会议，部署今年工作。

近日，我市召开2021年度全市道路运输安全生产工作会议，部署今年工作。

今年，加强联网联控和综合监管平台应用是我市道路运输安全生产工作重点之一。记者从市道路运输服务中心了解到，该中心重点营运车辆联网联控平台已与河南省综合交通运输监管平台(简称“省平台”)对接。省平台通过道路监控摄像设备、GPS等对“两客一危”重点营运车辆进行实时监控。截至目前，我市接到客运车辆涉嫌违规关闭动态监控等信息936条，已处理873条。

今年，我市将重点查处6类行为：客运企业经营许可证有效期逾期且有车辆运行；客运车辆涉嫌违规关闭动态监控行为；客运车辆凌晨2时到5时未停驶；危货运输车辆审验过期且有运行记录；危货运输企业经营许可证有效期逾期且有车辆运行；危货运输车辆审验过期且有运行记录。车辆存在以上6类问题中的任何一个，省平台会向车辆属地道路运输、交通执法部门反馈信息，以便调查处理。（记者 赵硕 通讯员 胡新锋）