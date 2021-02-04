洛阳符合条件的老人注意了 非高峰时段地铁单程票免费领

昨日，68岁的市民冉女士向记者反映，办理地铁敬老卡需要上传电子版照片的规定，难住了很多老人。记者就此进行走访，了解地铁敬老卡的办理流程。

老人排队办理地铁敬老卡

昨日，68岁的市民冉女士向记者反映，办理地铁敬老卡需要上传电子版照片的规定，难住了很多老人。记者就此进行走访，了解地铁敬老卡的办理流程。

“我是有电脑操作基础的，在家鼓捣了很长时间才把照片传上去，也不知道成功了没。”冉女士说。

当天，记者来到地铁1号线牡丹广场站。据该站工作人员介绍，目前，市民可以在启明南路站、丽景门站、王城公园站、长安路站、秦岭路站办卡，包括敬老卡。

记者随即来到长安路站，在该站的E出口处看到，工作人员在此设置了敬老卡、学生卡办理点。临近中午时，还有不少老人排队办理敬老卡。

工作人员告诉记者，办理敬老卡需要准备以下材料：①本人有效身份证明(身份证或户口簿)复印件；②1英寸近期正面免冠彩色证件电子版照片(白底，照片大小在500K以上，分辨率在300dpi左右，格式为jpg格式，命名为“敬老卡+姓名+身份证号+联系方式”发送至邮箱lygdpk2021@163.com)。

现场，一位成功递交材料的老人向记者透露了“办卡技巧”。他说，很多老人不会上传电子版照片，其实可以到照相馆拍照，照相馆的工作人员会帮忙上传照片，然后到办理点交身份证复印件就可以了。

地铁站相关工作人员表示，老人提交相应材料后，还需要30个工作日的审核才能领到敬老卡。目前，符合办理敬老卡条件(年满60周岁、洛阳市户口)的老人，可持有效身份证到地铁站内的客服窗口免费领取非高峰时段的单程票。（记者 冯莹雅 文/图）