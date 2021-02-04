洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳符合条件的老人注意了 非高峰时段地铁单程票免费领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.01 08:24
老人排队办理地铁敬老卡

　　昨日，68岁的市民冉女士向记者反映，办理地铁敬老卡需要上传电子版照片的规定，难住了很多老人。记者就此进行走访，了解地铁敬老卡的办理流程。

　　“我是有电脑操作基础的，在家鼓捣了很长时间才把照片传上去，也不知道成功了没。”冉女士说。

　　当天，记者来到地铁1号线牡丹广场站。据该站工作人员介绍，目前，市民可以在启明南路站、丽景门站、王城公园站、长安路站、秦岭路站办卡，包括敬老卡。

　　记者随即来到长安路站，在该站的E出口处看到，工作人员在此设置了敬老卡、学生卡办理点。临近中午时，还有不少老人排队办理敬老卡。

　　工作人员告诉记者，办理敬老卡需要准备以下材料：①本人有效身份证明(身份证或户口簿)复印件；②1英寸近期正面免冠彩色证件电子版照片(白底，照片大小在500K以上，分辨率在300dpi左右，格式为jpg格式，命名为“敬老卡+姓名+身份证号+联系方式”发送至邮箱lygdpk2021@163.com)。

　　现场，一位成功递交材料的老人向记者透露了“办卡技巧”。他说，很多老人不会上传电子版照片，其实可以到照相馆拍照，照相馆的工作人员会帮忙上传照片，然后到办理点交身份证复印件就可以了。

　　地铁站相关工作人员表示，老人提交相应材料后，还需要30个工作日的审核才能领到敬老卡。目前，符合办理敬老卡条件(年满60周岁、洛阳市户口)的老人，可持有效身份证到地铁站内的客服窗口免费领取非高峰时段的单程票。（记者 冯莹雅 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁2号线单侧隧洞“轨通” 确保2...
  • 四大板块20项主要活动！第39届中国洛...
  • 本届牡丹文化节惠民力度加大：来洛赏...
  • 明起，洛龙区机关企事业单位免费开放...
  • 200辆洛阳造新能源公交车全部下线
  • 李亚会见国网河南省电力公司董事长王...
  • 官宣！第39届中国洛阳牡丹文化节4月1...
  • 明日起，洛阳305路城际公交调整
  • 国色初绽引客来
  • 丑萌丑萌！从政坊游园黑天鹅家族首添...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605