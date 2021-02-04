老党员“故事会” 搭建党史学习新平台

3月31日上午，国家税务总局伊川县税务局的一间会议室来了一位白发苍苍的老者。他叫吴站立，今年82岁，是伊川县税务局的一名离退休老干部。

3月31日上午，国家税务总局伊川县税务局的一间会议室来了一位白发苍苍的老者。他叫吴站立，今年82岁，是伊川县税务局的一名离退休老干部。

“我在税务系统工作了40多年，那会税源分散、工作任务重，大家从不叫苦叫累，顶风冒雨为国家收税，今天我带来三个小故事。”吴站立说。

故事一：“火中救票”说奉献

吴站立回忆，1962年税所失火，由于是木质茅草房，顷刻间火苗已窜上房顶。吴站立顾不上危险，冲到火中找到票证箱。一回头，房门口已经坍塌，出去的路被堵死，大家绕到房后撬开了窗户，他才跳了出来。

“票证对于税收征缴人员，就像枪对战士一样重要，我一心想着自己是党员，一定要保证票证安全。”吴站立说。

故事二：“马路借光”话敬业

紧接着，吴站立又分享了第二个故事。

20世纪60年代，工作条件很艰苦，电灯还未普及，票证全靠人工整理。每次遇到年终结算，时间紧任务重，大家经常在晚上加班，有时候煤油都用完了，怎么办？

“不管有多困难，身为党员一定要完成任务。”吴站立说，为确保税款按时上缴国库，大家就拿着票证蹲在路边，借着路灯、车灯、月光继续整理。

故事三：“夜晚走访”显担当

由于当时税源比较分散、交通不便，大家经常走路去收税。考虑到老百姓白天要工作，大家就晚上走街串巷去收税。

吴站立就带着胶鞋、雨伞、手电筒“下乡三宝”，走几十里路，挨家挨户收税。“当时顾不上苦，心里惦记的是一定不能让税款流失。”吴站立说。

三个故事讲完了，在座的伊川县税务局工作人员都被深深地感动了。

“煤油灯、大锅饭，同吃同住同劳动；青年干部不怕苦不怕累、任劳任怨……”伊川县机关党委科员张琳说，自己边听边记，感触颇深，老一辈税务人身上体现的不畏艰险、勇于担当、攻坚克难的精神值得大家永远学习。

伊川县税务局相关负责人表示，结合党史学习教育，该局开展“忆入党初心讲税收故事”专题活动，发挥离退休党员熟知党史的优势，邀请他们结合从税经历与大家共忆党史，以“故事会”的形式讲述税收故事，带动党员干部掀起学习党史的热潮。下步，该局将充分发挥老党员老干部在党史学习教育中的独特优势和作用，扎扎实实推动党史学习教育落到实处、取得实效。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 杨卓创 王晓雅 文/图）