百姓看变化：规划让城市更美好

让人民生活更幸福，是城市建设发展的目标和执着。近年，我市以高水平规划引领城市高质量发展，“四级联动”城镇总体布局基本确立，综合交通体系结构不断优化，城市立交、快速路网等交通建设全面推进，实现了村庄规划全覆盖，城乡综合承载力显著提升；强力推进执法管控，实行“属地管理、市县联动”工作机制，高效保障城市建设有序进行。

让人民生活更幸福，是城市建设发展的目标和执着。近年，我市以高水平规划引领城市高质量发展，“四级联动”城镇总体布局基本确立，综合交通体系结构不断优化，城市立交、快速路网等交通建设全面推进，实现了村庄规划全覆盖，城乡综合承载力显著提升；强力推进执法管控，实行“属地管理、市县联动”工作机制，高效保障城市建设有序进行。

3月31日，由市委宣传部主办的“百姓看变化永远跟党走”系列活动举行城镇化建设专场。来自全市不同领域的干部群众代表参观市规划展示馆，畅行在城市街头，真切感受洛阳城镇化高质量发展带给市民群众的获得感、幸福感。