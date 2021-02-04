洛阳有百余种重点保护鸟类 黑鹳、灰鹤等珍稀鸟类频现

4月1日是国际爱鸟日。随着我市多措并举持续强化湿地保护和恢复，黄河湿地生态环境明显改善，鸟类种类和数量显著增加。据市林业局监测统计，截至目前，我市共有自然分布鸟类431种，重点保护鸟类达到118种，其中草原雕、火烈鸟、疣鼻天鹅等新物种在洛首次被发现，黑鹳、灰鹤、鸳鸯、白琵鹭等珍稀鸟类均以较大种群出现。
4月1日是国际爱鸟日。随着我市多措并举持续强化湿地保护和恢复，黄河湿地生态环境明显改善，鸟类种类和数量显著增加。据市林业局监测统计，截至目前，我市共有自然分布鸟类431种，重点保护鸟类达到118种，其中草原雕、火烈鸟、疣鼻天鹅等新物种在洛首次被发现，黑鹳、灰鹤、鸳鸯、白琵鹭等珍稀鸟类均以较大种群出现。
4月1日是国际爱鸟日。随着我市多措并举持续强化湿地保护和恢复，黄河湿地生态环境明显改善，鸟类种类和数量显著增加。据市林业局监测统计，截至目前，我市共有自然分布鸟类431种，重点保护鸟类达到118种，其中草原雕、火烈鸟、疣鼻天鹅等新物种在洛首次被发现，黑鹳、灰鹤、鸳鸯、白琵鹭等珍稀鸟类均以较大种群出现。
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