成立四周年，洛阳片区晒出“成绩单”

今年4月1日正值河南自贸试验区洛阳片区挂牌成立四周年。近日，洛阳片区晒出四周年建设“成绩单”。

今年4月1日正值河南自贸试验区洛阳片区挂牌成立四周年。近日，洛阳片区晒出四周年建设“成绩单”——

在推动多个“全国首创”“全省首例”花落片区的同时，截至目前，洛阳片区入驻市场主体突破3万家，是挂牌前存量企业的3.5倍；圆满完成国家要求复制推广的6批217项试点经验、省总体方案160项试点任务；累计引进亿元以上大项目149个……

通过加快自贸区、高新区、自创区“三区”融合步伐，洛阳片区进一步助力经济社会发展迈上新台阶，实现了新跨越、新发展。

融合发展蔚然成风。围绕“三区融合”，洛阳片区编制形成“1+8”规划体系，实现“多规合一”，并以“大部制”改革为统领，以“管委会+公司”为重点，建成了大部门、扁平化管理的新型高效组织架构，有力推动实现“1+1+1>3”的聚合裂变。

营商环境升温加力。洛阳片区在全省率先探索形成“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一个专网搞服务”的“三个一”改革新模式，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，建成企业专属综合服务平台。迄今洛阳片区累计形成创新案例165项，2020年新增创新案例35项，其中7项入选“河南自贸试验区2020年最佳实践案例”，5项在全国自贸片区创新联盟复制推广，首批22项改革创新成果在洛阳都市圈内进行复制推广。