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老照片里的温情！“我与王城公园的第一张合影”唤起市民回忆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 19:56

　　“王城公园，儿时的美好回忆！小时候最开心的事就是在公园耍一整天。”

　　“1998年我7岁时爸爸妈妈带我到王城公园。”

　　“32年前幸福的三口之家，与牡丹仙子合影留念。”

　　……

　　3月30日，洛阳网微信公众号发起的“我与王城公园的第一张合影”征集活动一经发布，就收到了网友们的热烈反馈，短短数个小时，后台已收到360多条网友留言，参与征集活动即可获赠的200张王城公园牡丹文化节双人套票也被热情的网友领取完毕。

网友刘碧玥供图

网友大白供图

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[ 责任编辑：席倩倩]
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