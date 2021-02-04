老照片里的温情！“我与王城公园的第一张合影”唤起市民回忆

3月30日，洛阳网微信公众号发起的“我与王城公园的第一张合影”征集活动一经发布，就收到了网友们的热烈反馈，短短数个小时，后台已收到360多条网友留言，参与征集活动即可获赠的200张王城公园牡丹文化节双人套票也被热情的网友领取完毕。
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“王城公园，儿时的美好回忆！小时候最开心的事就是在公园耍一整天。”
“1998年我7岁时爸爸妈妈带我到王城公园。”
“32年前幸福的三口之家，与牡丹仙子合影留念。”
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网友刘碧玥供图
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