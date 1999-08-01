嵩县残联原党组书记、理事长樊明杰接受纪律审查和监察调查

嵩县残联原党组书记、理事长樊明杰(正科级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受嵩县纪委监委纪律审查和监察调查。
嵩县残联原党组书记、理事长樊明杰(正科级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受嵩县纪委监委纪律审查和监察调查。
嵩县残联原党组书记、理事长樊明杰(正科级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受嵩县纪委监委纪律审查和监察调查。
樊明杰简历
樊明杰，男，汉族，1965年12月出生，洛阳嵩县人，1988年7月加入中国共产党， 1984年11月参加工作，大专文化。
1984.11—1999.08部队服役；
1999.08—2005.11历任嵩县德亭乡纪委书记，党委副书记、纪委书记，党委副书记、人大主席；
2005.11—2009.03嵩县德亭乡党委副书记(正科级)；
2009.03—2017.10历任嵩县民营企业局党组书记，盐业管理局支部书记、局长，残联理事长；
2017.10—2021.01嵩县残联党组书记、理事长；
2021.01— 免职
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