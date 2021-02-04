洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“小巨人”培育工程为洛阳制造业高质量发展注入新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 19:23
“小巨人”培育企业鸿元轴承加紧生产

　　3月31日，记者从市工信局获悉，随着“小巨人”企业培育工程逐年开展，据最新统计，我市“小巨人”培育企业营业收入年均增速达到25%，建设省级创新平台率达73.1%，通过新上项目累计吸引总投资近55亿元，为全市经济发展提供新的引擎驱动力。

　　“小巨人”企业培育工程是我市加快构建现代产业体系，推动全市中小企业发展的一项重要工作。目前经过多年培育，我市累计认定“小巨人”培育企业26家，获得市财政奖励金额2020万元，争取国家、省、市级财政资金支持超过1亿元，在系列政策、相关服务的共同推动下——

　　培育对象实力显著增强。全市“小巨人”培育企业营业收入从2017年的22.7亿元增加到2020年的44.3亿元，年均增速25%；纳税额由1.46亿元增加到2.3亿元，年均增速16.4%。其中，洛阳圣久锻件营业收入增加6.4亿元，洛阳新能轴承营业收入增加5.6亿元，河南新开源石化管道有限公司连续3年达到年度考核奖励标准。2020年，全市“小巨人”培育企业营业收入增速28.9%，利润增速81.6%，产生了显著示范带动效应。

　　培育对象创新能力显著提高。26家企业中拥有省级企业技术中心、重点实验室、工程研究中心等研发平台的企业达19家，占全部“小巨人”培育企业的73.1%。其中，洛阳鸿元轴承的RV减速器轴承及谐波减速器轴承的研究项目入选工信部2018年度工业强基“一条龙”应用工程示范；众智软件的城市规划软件市场占有率超过90%，涧光股份的平板式自动底盖机市场占有率为87%，鸿元轴承的精密转台轴承市场占有率为80%。

　　培育对象发展潜力巨大。自2016年以来，我市“小巨人”培育企业中累计新上项目83个，项目总投资达54.68亿元。这些项目的建设实施为培育企业下一步快速发展打下坚实基础。同时，涧光股份、众智软件、鸿业科技等多家企业挂牌“新三板”，涧光股份正在进行主板上市准备工作。

　　下一步，我市将围绕“小巨人”培育工作继续开展培育认定、达标考核和动态调整，加强政策扶持力度，推动更多中小企业成为“小巨人”(培育)企业，实现全市制造业高质量发展。同时，我市将建立精准服务机制，将其纳入服务企业“五个一”机制中，对口联系，精准施策，及时为企业协调解决困难和问题。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳都市圈教育高质量发展峰会在洛举行
  • 2021全国城市传播百强榜揭晓 洛阳在地...
  • 洛阳6家牡丹观赏园免票 4家牡丹观赏园...
  • 提醒！单纯的体格检查检测费用不能享...
  • 四大板块20项主要活动！第39届中国洛...
  • 官宣！第39届中国洛阳牡丹文化节4月1...
  • 今年首个高校强基计划简章发布 4月8日...
  • 本届牡丹文化节惠民力度加大：来洛赏...
  • 重走登山路 感悟登山精神
  • 洛阳地铁2号线单侧隧洞“轨通” 确保2...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605