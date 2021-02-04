“小巨人”培育工程为洛阳制造业高质量发展注入新动能

3月31日，记者从市工信局获悉，随着“小巨人”企业培育工程逐年开展，据最新统计，我市“小巨人”培育企业营业收入年均增速达到25%，建设省级创新平台率达73.1%，通过新上项目累计吸引总投资近55亿元，为全市经济发展提供新的引擎驱动力。

“小巨人”培育企业鸿元轴承加紧生产

3月31日，记者从市工信局获悉，随着“小巨人”企业培育工程逐年开展，据最新统计，我市“小巨人”培育企业营业收入年均增速达到25%，建设省级创新平台率达73.1%，通过新上项目累计吸引总投资近55亿元，为全市经济发展提供新的引擎驱动力。

“小巨人”企业培育工程是我市加快构建现代产业体系，推动全市中小企业发展的一项重要工作。目前经过多年培育，我市累计认定“小巨人”培育企业26家，获得市财政奖励金额2020万元，争取国家、省、市级财政资金支持超过1亿元，在系列政策、相关服务的共同推动下——

培育对象实力显著增强。全市“小巨人”培育企业营业收入从2017年的22.7亿元增加到2020年的44.3亿元，年均增速25%；纳税额由1.46亿元增加到2.3亿元，年均增速16.4%。其中，洛阳圣久锻件营业收入增加6.4亿元，洛阳新能轴承营业收入增加5.6亿元，河南新开源石化管道有限公司连续3年达到年度考核奖励标准。2020年，全市“小巨人”培育企业营业收入增速28.9%，利润增速81.6%，产生了显著示范带动效应。

培育对象创新能力显著提高。26家企业中拥有省级企业技术中心、重点实验室、工程研究中心等研发平台的企业达19家，占全部“小巨人”培育企业的73.1%。其中，洛阳鸿元轴承的RV减速器轴承及谐波减速器轴承的研究项目入选工信部2018年度工业强基“一条龙”应用工程示范；众智软件的城市规划软件市场占有率超过90%，涧光股份的平板式自动底盖机市场占有率为87%，鸿元轴承的精密转台轴承市场占有率为80%。

培育对象发展潜力巨大。自2016年以来，我市“小巨人”培育企业中累计新上项目83个，项目总投资达54.68亿元。这些项目的建设实施为培育企业下一步快速发展打下坚实基础。同时，涧光股份、众智软件、鸿业科技等多家企业挂牌“新三板”，涧光股份正在进行主板上市准备工作。

下一步，我市将围绕“小巨人”培育工作继续开展培育认定、达标考核和动态调整，加强政策扶持力度，推动更多中小企业成为“小巨人”(培育)企业，实现全市制造业高质量发展。同时，我市将建立精准服务机制，将其纳入服务企业“五个一”机制中，对口联系，精准施策，及时为企业协调解决困难和问题。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 王燕飞 文/图）