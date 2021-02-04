汝阳县甜瓜小镇带动当地农户发展甜瓜种植 实现甜蜜致富

眼下，汝阳县甜瓜小镇的大棚甜瓜迎来丰收，前来采摘的游客络绎不绝。都说栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花，可这里的甜瓜却是南瓜身子甜瓜苗，这样种出来的甜瓜好吃吗？
眼下，汝阳县甜瓜小镇的大棚甜瓜迎来丰收，前来采摘的游客络绎不绝。都说栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花，可这里的甜瓜却是南瓜身子甜瓜苗，这样种出来的甜瓜好吃吗？
眼下，汝阳县甜瓜小镇的大棚甜瓜迎来丰收，前来采摘的游客络绎不绝。都说栽什么树苗结什么果,撒什么种子开什么花，可这里的甜瓜却是南瓜身子甜瓜苗，这样种出来的甜瓜好吃吗？
甜瓜小镇位于汝阳县小店镇李村，走进育苗大棚，只见一排排瓜苗生机勃勃。小镇34岁的负责人马明盼说：“这是已经完成嫁接的幼苗，下面是南瓜苗，上面是甜瓜苗。你看，已经长出新叶子，说明嫁接成功了。”
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