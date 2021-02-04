洛阳食品行业协会成立

3月31日上午，洛阳食品行业协会正式成立，标志着我市食品企业由分散的“单兵作战”走向集聚发展，为全市经济高质量发展提供新动力。

3月31日上午，洛阳食品行业协会正式成立，标志着我市食品企业由分散的“单兵作战”走向集聚发展，为全市经济高质量发展提供新动力。

此次成立的协会共有77家企业会员、30名个人会员。会长单位由杜康控股担任，副会长单位前期由正大食品、天佑春都、洛龄食品、全福食品、九九龄醋业、生生乳业、洛盐盐业等7家组成。

协会成员原则上以我市食品行业生产企业为主，还包括河南科技大学、洛阳职业技术学院、河南洛神律师事务所的一些技术、法律专家。未来随着工作延伸，协会还将吸纳与食品行业有关联性的行业成员，依托产业链进一步推进全市食品行业发展。

“此次协会成立，将有助于打造政府联系企业的纽带，推动我们服务食品行业企业从过去的“点对点协调”升级到“点到面服务”，加快推动全市食品产业转型升级。”市工信局相关负责人表示。

截至去年年底，我市食品行业共有生产企业526家，包括规模以上企业83家，主营业务收入93.5亿元，同比增长4.7%。其中，规模以上农副食品加工业企业44家，主营业务收入63亿元，同比增长21.1%；规模以上酒饮料制造业企业12家，主营业务收入13.4亿元，同比增长19.1%。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 张克治 司马婷 文/图）