想实现当作家的梦想吗？洛阳市作家协会正在发展新会员

3月31日，洛报融媒记者获悉，2021年洛阳市作家协会发展会员工作开始，有意者可提交材料申请加入。 3月31日，洛报融媒记者获悉，2021年洛阳市作家协会发展会员工作开始，有意者可提交材料申请加入。 具备以下任一条件的作者均可申请加入洛阳市作家协会： 1.在市级以上报纸杂志上发表2篇(含)以上文学作品的(网络发表文章仅限全国主要文学网站，自媒体、市级以下报纸杂志和内刊发表作品不符合申报条件)； 2.出版1部(含)以上文学作品集的； 3.主编、合编或翻译文学专著1部(含)以上的； 4.从事基层文学组织或文学编辑工作3年以上的。 申请程序： 1.提交申请材料。 2.市作协主席团研究审批。 3.办理入会手续。 所需申请材料： 1.申请表一份正反面打印 2.两张两寸照片 3.发表文章A4纸复印件一份(发表杂志需要复印封面、版权页、目录和内文页，报纸需要复印报头和文章)或图书1本。 4.从事文学组织或文学编辑工作申请的请出示相关工作证明或证件。 有意申请加入洛阳市作家协会的请登录洛阳文联网，点击组织机构，进入洛阳市作家协会页面，自行下载“市作协申请表”。 需要注意的是，洛阳市作家协会每年研究2次会员事宜，会员申报材料上半年于4月20日前报送，下半年10月20日前报送，过期报送自动计入下一批申报名单。洛阳市作家协会办公地点：洛龙区展览路洛阳市总工会大楼413室(市内乘49路、V16路、201路公交车可到)。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张松焕)