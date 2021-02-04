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全省首个！洛阳市生态文明建设示范市创建规划通过论证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 18:45

　　洛报融媒记者从市生态环境局获悉，3月29日，受生态环境部委托，河南省生态环境厅在洛阳市组织召开《洛阳市生态文明建设示范市创建规划(2020-2030年)》(以下简称《规划》)论证会，邀请生态环境部和我省6位知名专家对《规划》进行论证，并获得一致通过。

　　《规划》紧紧围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展示范区、全国先进制造业发展引领区、文化保护传承弘扬核心区、全国重要综合交通枢纽、国际人文交往中心等战略定位，从生态空间、生态安全、生态经济、生态生活、生态文化和生态制度等6个方面设计构建六大体系，着眼于提升生态文明水平，高标准建成国家生态文明建设示范市，打造全国生态文明建设样板区。

　　《规划》按照目标和问题导向、分类施策、分期实施的思路，明确洛阳市生态文明建设“一个目标引领、三个阶段实施、六大体系推进、五类工程支撑”的总体战略，提出分三个阶段开展创建，拟在近期(2020-2022年)达到国家生态文明建设示范市创建标准；中期(2023-2025年)巩固改善国家生态文明建设成果，各项指标全面优于国家考核标准；远期(2026-2030年)深化提升生态文明建设成果，实现环境治理体系和治理能力现代化。

　　经专家审议和质询，认为该《规划》思路清晰、目标和指标明确、内容全面、任务设计合理，符合洛阳实际，具有较强的可操作性，一致同意通过论证。

　　近年，洛阳市深入贯彻习近平生态文明思想，坚持将构建生态文明建设体系纳入“9+2”工作布局，在功能布局上明确提出在南部生态四县建立生态涵养区，对水、气、土考核权重实行差异考核，以创建生态文明建设示范县(市)为引领，以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题为重点，持续推进“五大行动计划”，为生态示范创建工作奠定了坚实基础。

　　洛阳市生态文明创建工作始终走在河南省前列，目前已创建国家生态文明建设示范县1个(栾川)，省级生态县4个(孟津、洛宁、新安、嵩县)、生态乡镇70个、生态村799个。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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