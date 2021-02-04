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白眉珊：洛阳第一位中共党员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 17:58

　　白眉珊本名白南薰，眉珊为字，出生于公元1879年，洛阳人。

　　1921年冬，为组织陇海铁路工人罢工之事，白眉珊主动请缨，要求参加罢工行动。由于他对陇海铁路沿线各站非常熟悉，便亲自担任向导，沿着陇海铁路前行，宣传思想。大家慢慢地都喜欢上了这位来自洛阳的工人老大哥，推选他为陇海铁路全路常委兼工会秘书长。

　　1921年11月5日，白眉珊和他的同事游天洋等先进分子一起，在洛阳成立了铁路工人的第一个群众组织——洛阳陇海铁路同人俱乐部。该俱乐部的成立，为工人运动提供了很好的活动平台。作为俱乐部负责人，他积极宣传马克思主义，传播革命思想，提高工人觉悟，暗中准备罢工，等待合适时机。

　　1921年11月20日，震惊中外的陇海铁路工人大罢工爆发了，东起徐州、西至观音堂(今三门峡市陕县境内)的铁路线上，所有客、货车辆全部停驶。12月，中共洛阳组成立。

　　陇海铁路工人大罢工，是中国工运史上第一次由中国共产党参与领导的大罢工，而作为主要领导者的白眉珊也在这次大罢工后，成为洛阳第一位中共党员。1927年初，军阀张治公进驻洛阳，3月4日率部突袭中共洛阳负责人活动地点，白眉珊同志壮烈牺牲，年仅48岁。

　　红色精神大家谈：

　　白眉珊同志的英雄事迹充分证明：以他为代表的河洛儿女，历史上曾经是中华优秀传统文化的传承人，也是中国革命文化的开拓者，更是中国共产党践行初心使命的光辉典范。今天的河洛人民，也必将成为中部地区高质量发展的排头兵，全面建成社会主义现代化国家的主力军。

　　——河南科技大学马马克思主义学院院长刘振江

　　洛阳有着丰厚的红色文化资源，挖掘好、利用好、宣传好、学习好本地的党史人物，是洛阳人在开展党史学习教育中的必修课，也是洛阳人弘扬传承红色文化、不断汲取精神营养，努力建设现代化强市所应肩负的历史使命。我们要以此为契机，以高标准高质量的党史学习教育凝聚起建设社会主义现代化强市的强大力量。

　　——市委党校法学与科技文化教研部副教授王蕾

　　他是洛阳革命的星星之火。1921年，第一批睁眼看世界的洛阳人，为后来革命的胜利奠定了基础；我们当代洛阳人，应该牢记先烈事迹，学习先烈精神，继承先烈遗志，永远跟党走，实现中国梦。 ——洛阳师院社会学者安锋 (洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈昕)
[ 责任编辑：席倩倩]
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