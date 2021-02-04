参观廉政教育基地 永葆廉洁本色

近日，吉利检察院组织干警先后到河阳街道横涧社区爱国主义教育展览馆、洛阳市国有企业反腐倡廉教育基地等地参观学习，激励大家接受革命洗礼、增强党性修养、筑牢忠诚信仰、永葆廉洁本色。
近日，吉利检察院组织干警先后到河阳街道横涧社区爱国主义教育展览馆、洛阳市国有企业反腐倡廉教育基地等地参观学习，激励大家接受革命洗礼、增强党性修养、筑牢忠诚信仰、永葆廉洁本色。
近日，吉利检察院组织干警先后到河阳街道横涧社区爱国主义教育展览馆、洛阳市国有企业反腐倡廉教育基地等地参观学习，激励大家接受革命洗礼、增强党性修养、筑牢忠诚信仰、永葆廉洁本色。
据悉，全市政法队伍教育整顿开展以来，该院创新学习模式，将学习内容逐项分解到党组成员和中层干部，提前备课，集中领学，确保教育整顿学习教育各项任务落实落细、取得实效。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 董锦峰 文/图）
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