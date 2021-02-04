点赞！洛阳科技体制改革成果获省优秀改革成果一等奖

3月31日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省委改革办日前印发《关于表彰河南省优秀改革成果的通报》，我市科技体制改革成果——《实施“四个创新”、构建“四大体系”，以科技金融深度融合助推创新驱动发展》荣获一等奖。

3月31日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省委改革办日前印发《关于表彰河南省优秀改革成果的通报》，我市科技体制改革成果——《实施“四个创新”、构建“四大体系”，以科技金融深度融合助推创新驱动发展》荣获一等奖。

据介绍，此次我省共对100项优秀改革成果进行了通报表彰，旨在充分展现党的十八届三中全会以来我省各领域各方面改革取得的突出成效，推动改革创新经验在更大范围复制推广。

近年，我市围绕创新扶持政策、创新投入方式、创新金融产品、创新服务模式“四个创新”，构建科技金融政策体系、科技金融工作体系、科技金融投融资体系、科技金融服务体系“四大体系”，科学运用风险补偿、奖励补贴、投资引导等科技金融支持方式，探索形成了以财政资金为引导，银行信贷和创业投资等金融资本为支撑，民间投资为补充，间接融资与直接融资相结合的科技金融深度融合发展机制，推出了“科技创新券”“科技贷”等科技金融创新产品，有效破解了科技型中小企业“融资难、融资贵”等难题，推动了科技型企业发展和科技创新水平提高，为科技金融助推产业创新发展提供了可借鉴可推广的先进经验。

市科技局相关负责人表示，下一步，我市将依托河南省科技与金融结合试点城市建设有利契机，围绕打造洛阳都市圈科技金融创新中心工作目标，以金融创新助推科技创新，推动金融资本赋能实体经济发展，加速科技成果转移转化，加快打造中西部科技创新高地，为洛阳都市圈建设提供有力的科技支撑。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李亚伟 文/图)