洛阳市中心医院将对见义勇为人员实施绿色救助就诊

3月30日下午，洛阳市中心医院与洛阳市见义勇为协会签署协议，将对见义勇为人员实施绿色救助、就诊。

崇尚英雄，关爱英雄。

3月30日下午，洛阳市中心医院与洛阳市见义勇为协会签署协议，将对见义勇为人员实施绿色救助、就诊。

根据协议，洛阳市中心医院将为见义勇为人员开通紧急救治绿色通道，对因见义勇为受伤的人员无条件组织救治，开通抢救“绿色通道”，实行优先抢救、优先治疗；为见义勇为人员及其直系亲属开通日常就诊、住院、转诊绿色通道，使他们在该院看病、住院享受优先服务；为授予市级见义勇为荣誉称号的人员提供一年一次体检绿色通道服务，并建立健康档案，定期跟踪回访体检人员的健康信息。

此次签约是洛阳市见义勇为协会探索和健全见义勇为保障机制的新举措。下一步，该协会将努力为见义勇为人员搭起更加坚实的健康保护伞，编织出守护见义勇为人员生命健康的医疗网络，不断健全全市见义勇为事业工作机制、提升保障水平，营造见义勇为良好社会风气，推动洛阳见义勇为事业健康发展。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 陈玉青 文/图）