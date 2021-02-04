洛阳作家商玉玲译注的《宋词三百首》出版发行

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市作家协会获悉，我市作家商玉玲译注的彩图双色珍藏版《宋词三百首》一书，近日由江苏凤凰文艺出版社出版发行。

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市作家协会获悉，我市作家商玉玲译注的彩图双色珍藏版《宋词三百首》一书，近日由江苏凤凰文艺出版社出版发行。

商玉玲，女，笔名冰儿，河南省作家协会会员，洛阳市作家协会副秘书长，汝阳县文联副主席兼县作协主席。出版过散文集若干；喜欢读《红楼梦》，发表过许多关于《红楼梦》的文章；喜欢古典诗词，最爱唐诗宋词之美。

唐诗、宋词是我国诗歌史上的瑰宝，其中宋词是宋代文学的最高成就。古今有很多宋词选本，最受欢迎、流传最广的是清代词人上彊村民选编的《宋词三百首》，为后世树立了宋词审美范本。

“我从去年3月开始译注《宋词三百首》，全书全译全注，一年左右完稿。”商玉玲说，为了让宋词更好地走进现代生活，让更多人接受文学与诗意的熏陶，她精心译注了这本传世选本，以飨读者。

洛报融媒记者了解到，在商玉玲的译注里，她以散文诗般的译文，清新生动的风格，最大程度保留了宋词的韵律美感，并对宋词的历史典故、文化常识、写作背景都做了深入的赏析和知识性注解，优美生动、通俗易懂，给人耳目一新之感。目前，该书已在当当网、京东等网络平台发行。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张松焕 文/图)