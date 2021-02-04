明日起，洛阳305路城际公交调整

今日，记者从孟津汽车站获悉，4月1日起，孟津至龙门客运中心305路城际公交运营班次、路线及时间调整。

今日，记者从孟津汽车站获悉，4月1日起，孟津至龙门客运中心305路城际公交运营班次、路线及时间调整。

孟津汽车站负责人介绍，4月1日起，305路的运营车辆由之前的1台调整为3台；运营班次由之前的每天3班调整为每天9班，每班间隔时间调整为80分钟。

调整后，孟津汽车站首末班发车时间为：6:00、16:40；龙门客运中心首末班发车时间为：8:00、18:30。

运营线路调整为：经洛吉快速通道、定鼎北路、龙门大道、开元大道至高铁站，全程共设置站点29个：孟津汽车站、小浪底大道慧林路口、孟津政府门口、孟津第二汽车站、桂花东路中兴路口、桂花东路永平路口、桂花东路会盟路口、丁字路口西、朝阳大道文博中心、上店变电站、师庄社区、伯乐桥、伯乐新村(瀍河大道洛吉快速通道口)、大姚凹、煤窑新村(姚凹社区)、朝阳北站、新丝路建材城、碧桂园、后李、宏进农贸市场、魏紫路与定鼎北路交叉口(史家沟)、定鼎北路(烧沟路口)、定鼎大桥北、定鼎南路中州路口、龙门大道学院路口、龙门大道乐天路口、开元大道龙门大道口、市民之家、龙门客运中心。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）