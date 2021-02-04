4月1日牡丹花情预报：全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。
目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。
目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。
四星级牡丹观赏园花情如下：
隋唐城遗址植物园：全园共有320多个品种牡丹开放,开花比例约占本园牡丹的18%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有银红巧对、白雪塔、冰罩蓝玉、种生红、盘中取果等；初开的牡丹品种有黑海撒金、徽紫、丛中笑、龙华春、明星等。另外，千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、樱花等正值盛花期。海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。南门5万余株郁金香初开。
(隋唐城遗址植物园 少女妆)
(隋唐城遗址植物园 迎日红)
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