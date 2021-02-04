3月31日，我市与国网河南省电力公司签署“十四五”电网发展合作框架协议，进一步深化务实合作，共建坚强智能电网，为加快洛阳都市圈和现代化强市建设夯实电力保障。

我市与国网河南电力签署“十四五”电网发展合作框架协议

共建坚强智能电网 推动绿色低碳发展

李亚会见国网河南省电力公司董事长王金行一行

3月31日，我市与国网河南省电力公司签署“十四五”电网发展合作框架协议，进一步深化务实合作，共建坚强智能电网，为加快洛阳都市圈和现代化强市建设夯实电力保障。

签约仪式前，市委书记李亚会见了国网河南省电力公司董事长、党委书记王金行一行。

李亚指出，近年来，洛阳综合实力大幅跃升，转型发展持续深化，在全国全省的地位和优势持续提升、影响力和竞争力显著增强，离不开国网河南省电力公司的大力支持。迈向“十四五”，洛阳立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，开启了全面建设现代化强市新征程。希望双方坚持以新发展理念为引领，紧扣党中央提出的“碳达峰、碳中和”目标，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，持续加强在电网基础设施建设、能源结构调整、保障改善民生、推进乡村振兴等方面合作，共同构建清洁低碳安全高效的能源体系。洛阳将全力以赴搞好服务、优化环境，支持国网河南省电力公司在洛布局发展。王金行表示，将充分发挥国企担当，主动对接洛阳发展大局，着力打造与洛阳城市定位相匹配的现代化电网，为推动转型发展高质量发展提供更加优质可靠的电力保障。

根据合作协议，双方将在诸多领域展开合作：加快洛阳各级电网发展，提升电网整体供电能力，确保满足经济社会发展用电需求；加快能源清洁低碳转型，支持洛阳新能源发展和抽水蓄能电站建设，统筹新能源与常规电源协调发展，完善节能低碳调度运行制度，着力构建以新能源为主体的新型电力系统，助力洛阳向“碳达峰、碳中和”目标迈进；持续提升电气化水平，积极推进重点区域和重点领域电能替代，完善升级农村电网基础设施，优化电力营商环境，提升“获得电力”便捷性；加快能源互联网建设，促进能源科技创新和产业升级，推动构建智慧能源综合服务体系。

国网河南省电力公司总经理、党委副书记王刚，市领导刘宛康、王琰君、侯占国参加活动。(洛报融媒记者 白云飞)