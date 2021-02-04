近日，洛阳市第一人民医院组织开展党史学习教育活动，各支部结合工作实际，进行了形式灵活、多样的主题实践。
近日，洛阳市第一人民医院组织开展党史学习教育活动，各支部结合工作实际，进行了形式灵活、多样的主题实践。
近日，洛阳市第一人民医院组织开展党史学习教育活动，各支部结合工作实际，进行了形式灵活、多样的主题实践。
其中，该院内科党支部精心组织开展“党史天天读”活动，党员干部每天朗读5分钟党史小知识，以短视频的形式呈现，激发了广大党员的学习兴趣，让党史学习教育“活”起来。机关党支部通过观看专题片、重温入党誓词、合唱国际歌等形式，进一步激发了党员干部爱党、爱国的情怀。
下一步，该院各支部将继续教育和引导广大党员重温红色记忆，讲述感人故事，阐释党史启迪，激发工作斗志。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 沈箬文 文/图/视频)
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