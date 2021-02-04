洛阳地铁2号线单侧隧洞“轨通” 确保2号线年底投用

继洛阳地铁1号线开通初期运营后，洛阳地铁建设再传喜讯：3月31日，2号线一期工程实现东侧隧洞单线“轨通”。
继洛阳地铁1号线开通初期运营后，洛阳地铁建设再传喜讯：3月31日，2号线一期工程实现东侧隧洞单线“轨通”。
继洛阳地铁1号线开通初期运营后，洛阳地铁建设再传喜讯：3月31日，2号线一期工程实现东侧隧洞单线“轨通”。
当日上午，中铁十一局集团经三路铺轨基地轨道车运送的轨排，途经7个区间抵达2号线博物馆站，洛阳地铁2号线东线最后一排轨排在博物馆站成功铺设合龙，标志2号线东侧隧洞实现“轨通”节点如期完成。
洛阳地铁2号线一期工程贯穿城市南北发展轴，覆盖城市北部、东南部主要客流走廊，衔接洛阳火车站、洛阳龙门站两大综合交通枢纽，串联国家牡丹园、中国国花园、洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园、体育中心、市民之家等多个客流集散点。2号线一期工程全为地下线，全长18.2公里，共设车站15座、车辆段1处。
2019年12月31日，地铁2号线铺轨作业正式启动。按照铺轨计划，2号线工程分2个标段铺设轨道，共设经三路站、解放路站、体育中心站、关林大道站、龙门大道站、刘富村车辆段6处铺轨基地。
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