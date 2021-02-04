学党史践初心 发挥余热报党恩

近日，洛阳市财政局组织离退休职工到该局党建馆，重温入党誓词，回顾入党时的庄严承诺和坚定决心。

近日，洛阳市财政局组织离退休职工到该局党建馆，重温入党誓词，回顾入党时的庄严承诺和坚定决心。

87岁的唐复生说：“没有共产党就没有新中国。我们什么时候也不忘记自己是共产党员，要永远跟党走。老同志也要认真学习党史，为建党100周年献礼。”大家的发言情真意切，深切地表达了对党的热爱、忠诚和为党的事业奉献余热的信念和决心。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 刘万民 摄影报道）