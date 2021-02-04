现实版《山海情》！剧中的他们就在身边

从实现全面脱贫到现阶段的乡村振兴，近年来，线上营销和流量转化在助农惠民过程中发挥着越来越重要的作用。为帮助和促进洛阳县区乡镇的农产品销售，推进电商助农工作开展，打造区域农产品名片，即日起由洛阳市农业农村局指导，洛阳日报报业集团、中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行联合主办，洛阳网承办的“购家乡好物·促乡村振兴”春季电商助农计划正式启动。

从实现全面脱贫到现阶段的乡村振兴，近年来，线上营销和流量转化在助农惠民过程中发挥着越来越重要的作用。为帮助和促进洛阳县区乡镇的农产品销售，推进电商助农工作开展，打造区域农产品名片，即日起由洛阳市农业农村局指导，洛阳日报报业集团、中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行联合主办，洛阳网承办的“购家乡好物·促乡村振兴”春季电商助农计划正式启动。该计划将通过电商直播带货等形式，宣传特色农产品，帮扶县区乡镇农产品销售，向更多人传播绿色农产品品牌，助力乡村振兴。

本期，在汝阳县农业农村局、汝阳县商务局的支持下，我们带您走进汝阳县。

2021年开年电视剧中的黑马，莫过于口碑一路飙升的《山海情》了。这部电视剧讲述了在国家扶贫政策引导和对口帮扶下，贫困群众移民搬迁，历经艰辛把“干沙滩”建成“金沙滩”的故事。

而就在我市汝阳县的乡镇里，也有着一群为了振兴乡村、帮助村民脱贫而不懈努力的人们。他们以建设家乡为己任，从家乡农产品立足，在技术、产业规模方面不断升级革新，借助互联网优势等将家乡农产品推广出去，传播家乡品牌，助力脱贫兴农。

小甜瓜寄托大梦想

“我有一个目标，我希望它足够小，小到可以让我足够专注；也希望它足够大，大到能装下我的梦想。”

这是“甜瓜小镇”项目创始人马明盼在回顾自己创业历程时所说的话。

这座主要种植绿宝甜瓜的“甜瓜小镇”位于汝阳县小店镇李村，是工业和信息化部定点帮扶的试点，也是汝阳县重点打造的特色农业产业基地，项目创始人马明盼却是个郑州大学毕业的高材生。

虽然这些年大学生返乡当农民创业的报道不少，可马明盼当初返乡时依然遭到了许多不理解，首当其冲的就是家人。

直到在政府脱贫攻坚政策的引导和支持下，马明盼和他的大学生团队不断升级种植技术，优化生产，打造甜瓜品牌，从最初的两个种植棚，发展到如今联合周边6个村集体经济的204亩“甜瓜小镇”。

“我家人都没想到甜瓜能做成这个样子。”马明盼十分自豪地说。

“甜瓜小镇”在农忙季时成功带动包括16名贫困户在内的260名农户就业；推出的“农场垫资先种瓜，农户见效再投资”的合作模式，对于农户来说，不仅比种地更省力，挣到的钱也更多了。

原来以打零工为生的五旬农户赵霞，在甜瓜产业基地里一年挣了2万多元，激动得逢人就说。

“这是大家对我的认可，我感觉自己也应该担起这份责任。”担起责任，不仅落实在帮助村民脱贫致富，助力乡村振兴上，马明盼团队还回收本地的牛粪，玉米秸秆等，腐熟后进行复配作为栽培基质，每年每亩地可以消化10立方米牛粪和10立方米秸秆，也为减轻当地环境污染做出了突出贡献。

甜瓜产品香甜酥脆，清爽不腻，受到越来越多全国各地消费者的喜爱。接下来马明盼和他的团队准备在党委政府的支持下，继续扩大种植规模，扭转农户们的传统发展观念，带动更多人就业，将汝阳“绿色食品”的名片递向全国,为“甜瓜小镇”插上新的梦想翅膀！