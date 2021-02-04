清明节带孩子到洛阳市少儿图书馆感触节气魅力吧

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂……”很多小朋友都会背诵《清明》这首诗，关于清明节的来历和民间习俗，了解的人可能就不多了。4月4日是清明节，我们与洛阳市少儿图书馆将联合举办“清明寄相思”亲子活动，有兴趣的话赶快报名，带上小朋友来免费参加吧！

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂……”很多小朋友都会背诵《清明》这首诗，关于清明节的来历和民间习俗，了解的人可能就不多了。4月4日是清明节，我们与洛阳市少儿图书馆将联合举办“清明寄相思”亲子活动，有兴趣的话赶快报名，带上小朋友来免费参加吧！

清明不仅是二十四节气之一，还是中国重要的传统节气之一。青团是江南的传统特色小吃，近两年受到越来越多北方人的喜爱。当天的活动现场，悠贝阅读学院的笑笑老师将带领小朋友们了解清明节气，分享绘本《奶奶的青团》，并给小朋友分发青团进行品尝，最后带大家做创意手工：甜甜的青团。

活动时间：4月4日上午10时至11时

活动地点：洛龙区开元大道286号会展中心三楼B区国学馆

活动对象：5岁至9岁儿童(由于场地限制，可免费报8组家庭，报满即止)

报名电话：18638358896

温馨提醒：进馆需出示洛康码、测量体温、佩戴口罩等。参与活动时，每组家庭之间要保持一米左右的距离。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜 文/图)