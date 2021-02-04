临近清明，洛阳5000多名大学生都做了这样一件事儿……

临近清明，学习党史，铭记党恩，缅怀先烈，传承奋进活动在大学生中深入开展。

临近清明，学习党史，铭记党恩，缅怀先烈，传承奋进活动在大学生中深入开展。近日，洛阳市烈士陵园深入落实党史学习教育要求，以清明节为契机，通过组织缅怀先烈，铭记革命先烈英雄事迹惦念活动，加强对大学生的红色教育，不断增进增强在校大学生爱国情感。促使年轻一代凝心聚力、奋发有为，凝聚起全面建设社会主义现代化强市的奋进力量，以优异成绩迎接建党100周年。

连日来，洛阳市烈士陵园接待了河南科技大学、洛阳师范体育学院等大学生5000余人。更有不少大学生通过烈士陵园官网报名成为志愿者，亲身实践红色讲解，以实际行动助力红色传承。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 常煜品 摄)