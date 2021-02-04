文明祭祀 平安清明 洛阳这个社区这样做【视频】

又是一年春草绿，又是一年清明时。为持续巩固疫情防控向好态势，不断深化文明城市创建成果，大力弘扬文明祭扫社会新风，共同营造“绿色环保、文明健康”的祭扫环境，日前，天津路街道办事处电厂新村社区党委组织党员志愿者在辖区开展以“文明祭祀，平安清明”为主题的宣传活动。
又是一年春草绿，又是一年清明时。为持续巩固疫情防控向好态势，不断深化文明城市创建成果，大力弘扬文明祭扫社会新风，共同营造“绿色环保、文明健康”的祭扫环境，日前，天津路街道办事处电厂新村社区党委组织党员志愿者在辖区开展以“文明祭祀，平安清明”为主题的宣传活动。
又是一年春草绿，又是一年清明时。为持续巩固疫情防控向好态势，不断深化文明城市创建成果，大力弘扬文明祭扫社会新风，共同营造“绿色环保、文明健康”的祭扫环境，日前，天津路街道办事处电厂新村社区党委组织党员志愿者在辖区开展以“文明祭祀，平安清明”为主题的宣传活动。
“倡导网上祭祀、鲜花祭扫、无烟祭扫、植树踏青等文明低碳祭扫方式。提倡大家给逝者献一束花、敬一杯酒、植一棵树等方式缅怀先烈、传承精神、怀念先辈，祭奠亲人……”辖区志愿者通过现场宣讲、张贴发放宣传页等方式，引导辖区居民文明祭扫、理性追思，营造文明祭扫、低碳祭扫的氛围，以文明祭扫的实际行动，共建文明和谐的美好家园。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 毛会敏 摄)
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