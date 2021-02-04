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清明假期消费提醒来了！权益受到损害请拨打12315
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.31 10:18

　　清明节假期临近，不少市民将外出扫墓和踏青。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，请您文明祭扫寄托哀思，同时假期注意理性消费，安全出行。

　　科学文明祭奠，共护蓝天绿水。倡导生态、文明、节俭的祭扫方式，少用或不用焚烧抛撒冥币、纸钱等传统方式。祭祀用品合规，禁用人民币图样，不买不可回收利用的祭品，倡导采用网络点烛、鲜花祭扫、祈福寄语、家庭追思等绿色低碳的祭祀方式。

　　接受殡葬和祭扫服务前，要对商家的经营状况、诚信度、价格、口碑以及售后等进行综合考量。应当选择正规服务机构，并与经营者就服务项目、方式、时间、流程、收费等进行书面约定。要养成保留消费凭据的良好习惯，索要并保存相关票据、宣传资料、聊天记录、订单详情等。

　　避开高峰时段，安全出行。清明时节扫墓的人比较多，交通容易堵塞，尽量避开高峰时间，多选择公共交通。随着春暖花开，国内疫情得到了有效防控，市民出行前要合理规划路线，选择资质、信誉好的旅行社及酒店。在签旅行合同时，应仔细阅读相关条款，切忌贪图价格优惠，遇到导游推荐的商品谨慎购买，以免上当受骗。因境外疫情尚未得到有效控制，提醒大家尽量选择国内旅游景区。

　　理性消费，保障健康。在外就餐要选择清洁卫生、有合法资质的场所，不要贪食“新、奇、特”食品；购买土特产食品时，要仔细查验食品质量和生产厂家、生产日期、保质期；由于大部分消费者缺少植物学专业知识，对野菜野果的认识程度有限，最好不要随意采摘和食用。

　　12315指挥中心相关负责人提醒消费者，如果遇到合法权益受到损害，要及时拨打12315热线进行投诉举报。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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