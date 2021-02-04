洛阳九鼎物业公司招聘启事

洛阳九鼎物业公司是洛阳报业集团旗下国有物业企业，因工作需要招聘工程技工3人，主要负责物业项目设施设备运行、维保、水电工程服务服务等。

洛阳九鼎物业公司是洛阳报业集团旗下国有物业企业，因工作需要招聘工程技工3人，主要负责物业项目设施设备运行、维保、水电工程服务服务等。 洛阳九鼎物业公司是洛阳报业集团旗下国有物业企业，因工作需要招聘工程技工3人，主要负责物业项目设施设备运行、维保、水电工程服务服务等。 岗位要求：男性，50岁以下，有相关工作经验，持有高压(进网、作业)证/自动消防系统维保人员上岗证者优先。 联系人：胡女士 13949227344