事关教师资格认定　这些群体可免试认定

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，全省上半年认定统一网报时间为2021年4月19日—6月30日，符合条件的申请人可在报名期限内登录中国教师资格网报名。

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，全省上半年认定统一网报时间为2021年4月19日—6月30日，符合条件的申请人可在报名期限内登录中国教师资格网报名。值得注意的是，从2021年起，招收教育类研究生、公费师范生的高等学校，可参加免试认定改革。符合免试认定的教育类研究生和公费师范生需提供有效期内的《师范生教师职业能力证书》。免试认定的教师资格种类和任教学科应与《师范生教师职业能力证书》上的任教学段和任教学科相同。

【认定对象】

●未达到国家法定退休年龄，户籍所在地、居住地(须持有效期内当地居住证)、就读学校所在地(仅限全日制应届毕业生和在读研究生)在河南省的中国公民。

●驻豫部队现役军人和现役武警。

●港澳台居民持港澳台居民居住证可在内地(大陆)居住所在地申请参加中小学教师资格考试和认定中小学教师资格；港澳居民持港澳居民来往内地通行证、台湾居民持五年有效期台湾居民来往大陆通行证可在内地(大陆)申请参加中小学教师资格考试，在考试所在地认定中小学教师资格。申请认定教师资格的学历及其他条件、程序要求与内地(大陆)申请人相同。

【认定条件】

●思想品德条件：自觉遵守宪法和法律，热爱教育事业，能够履行《中华人民共和国教师法》规定的义务，遵守教师职业道德。

●学历条件：应当具备《中华人民共和国教师法》规定的相应学历，具体如下：

1、申请幼儿园教师资格的，应当具备幼儿师范学校毕业及以上学历；

2、申请小学教师资格的，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；

3、申请初级中学教师资格的，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；

4、申请高级中学和中等职业学校(文化课、专业课)教师资格的，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历；

5、申请中等职业学校实习指导教师资格的，应当具备中等职业学校毕业及其以上学历，并具有相当助理工程师及以上专业技术职务或者中级及以上工人技术等级。

●参加中小学教师资格考试并取得《中小学教师资格考试合格证明》且在规定有效期内。

●2015年(含)之前入学的全日制普通院校师范生和全日制教育硕士，可按规定申请认定与所学专业相对应的教师资格。

●招收教育类研究生、公费师范生的高等学校从2021年起，可参加免试认定改革。符合免试认定的教育类研究生和公费师范生需提供有效期内的《师范生教师职业能力证书》。免试认定的教师资格种类和任教学科应与《师范生教师职业能力证书》上的任教学段和任教学科相同。

●普通话条件：普通话水平应当达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等及以上标准。

●体检条件：符合《河南省教师资格申请人员体格检查标准》(可从河南省教师资格网查询)。