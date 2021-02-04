洛阳博爱眼科摘镜故事002：从没有太晚，不如就从现在

对于近视人来说，我们不是故作高冷只是有点模糊。

对于近视人来说，我们不是故作高冷只是有点模糊。

我是一名学生党，今年18芳龄。对于女孩子来说眼镜真的是一种封印枷锁，隐形眼镜使眼睛发炎和损害，而沉重的框架眼镜又压得喘不过气。面对热哈气的无奈，摘了眼镜后三步以外不分公母五步以外不分人畜，甚至别说是三步了，有时就算站在我的面前也看不清你的五官，别人跟自己打招呼也只能懵逼的猜测这是谁呀？说多了都是泪，近视真的好难受。

摘镜前

从小学五年级我就开始近视，因为年幼无知一直将就到初一我才跟父母坦白我看不清楚，我的第一次验光配镜是350度，而到第二次450度，第三次500度，这也使我第一次接触隐形眼镜的开端。对于当时的我来说真的是很快乐，终于不用带框架眼镜啦，随着时间推移，慢慢地框架被我雪藏了起来，谁承想后来出现了弊端，我得了结膜炎等等问题。从隐形到美瞳各式各样的我都接触过，都避免不了对眼睛的伤害，我开始重视到了这个问题，在这里特别提示近视的小伙伴们千万要健康用眼，远离美瞳这个“毒品”，世界上是没有后悔药滴。直到2019年，我去配了人生的第三副眼镜也是最后一幅眼镜，625度。

对于近视手术，我也通过各类软件了解过，我发现它已经是一项十分成熟的眼科治疗技术了，所以我并不担心，但是到底适不适合做手术还得经过一系列检查。很幸运的是，飞秒和激光和ICL我都可以根据自身需求来选择。

2021年2月5日这天我起的很早，满心欢喜和激动，我一直反反复复的对我妈妈说：“妈我一会就可以看到了”。妈妈也同样脸上洋溢着高兴，这可能只有近视的人才会体会到了吧。消毒、麻药、手术在护士小姐姐的带领下我躺在了最贵的“床”上，医生熟练的动作让我十分安心，手术过程不到10分钟，我就已经出来了，心里有种难以形容的感觉，真的很不容易。现在飞秒术后一个月了，双眼视力达1.2，我很满足。

摘镜后

在此我特别感谢博爱眼科医院的护士和医生，你们辛苦了！对于曾经近视六百多度的我来说，现在每天起来就可以看清楚，不用随时携带眼镜，就连化妆都感到便捷、重获新生的感觉。以前不能做的事现在都可以实现，眼睛清楚了，自己心里也更加清楚啦。眼睛是心灵的窗口，我的窗口终于敞开了，这就是种新生的FEEL！

没有太晚的开始，不如就今天开始行动。总有一天那一点点可见的未来，会在你心里也会在你的脚下慢慢清透。生活从不会亏待每一努力的人，从现在开始做个“光明人”。(投稿人：张**)

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