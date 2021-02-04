洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳博爱眼科摘镜故事002：从没有太晚，不如就从现在
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.03.31 09:38

　　对于近视人来说，我们不是故作高冷只是有点模糊。

　　我是一名学生党，今年18芳龄。对于女孩子来说眼镜真的是一种封印枷锁，隐形眼镜使眼睛发炎和损害，而沉重的框架眼镜又压得喘不过气。面对热哈气的无奈，摘了眼镜后三步以外不分公母五步以外不分人畜，甚至别说是三步了，有时就算站在我的面前也看不清你的五官，别人跟自己打招呼也只能懵逼的猜测这是谁呀？说多了都是泪，近视真的好难受。

摘镜前

　　从小学五年级我就开始近视，因为年幼无知一直将就到初一我才跟父母坦白我看不清楚，我的第一次验光配镜是350度，而到第二次450度，第三次500度，这也使我第一次接触隐形眼镜的开端。对于当时的我来说真的是很快乐，终于不用带框架眼镜啦，随着时间推移，慢慢地框架被我雪藏了起来，谁承想后来出现了弊端，我得了结膜炎等等问题。从隐形到美瞳各式各样的我都接触过，都避免不了对眼睛的伤害，我开始重视到了这个问题，在这里特别提示近视的小伙伴们千万要健康用眼，远离美瞳这个“毒品”，世界上是没有后悔药滴。直到2019年，我去配了人生的第三副眼镜也是最后一幅眼镜，625度。

　　对于近视手术，我也通过各类软件了解过，我发现它已经是一项十分成熟的眼科治疗技术了，所以我并不担心，但是到底适不适合做手术还得经过一系列检查。很幸运的是，飞秒和激光和ICL我都可以根据自身需求来选择。

　　2021年2月5日这天我起的很早，满心欢喜和激动，我一直反反复复的对我妈妈说：“妈我一会就可以看到了”。妈妈也同样脸上洋溢着高兴，这可能只有近视的人才会体会到了吧。消毒、麻药、手术在护士小姐姐的带领下我躺在了最贵的“床”上，医生熟练的动作让我十分安心，手术过程不到10分钟，我就已经出来了，心里有种难以形容的感觉，真的很不容易。现在飞秒术后一个月了，双眼视力达1.2，我很满足。

摘镜后

　　在此我特别感谢博爱眼科医院的护士和医生，你们辛苦了！对于曾经近视六百多度的我来说，现在每天起来就可以看清楚，不用随时携带眼镜，就连化妆都感到便捷、重获新生的感觉。以前不能做的事现在都可以实现，眼睛清楚了，自己心里也更加清楚啦。眼睛是心灵的窗口，我的窗口终于敞开了，这就是种新生的FEEL！

　　没有太晚的开始，不如就今天开始行动。总有一天那一点点可见的未来，会在你心里也会在你的脚下慢慢清透。生活从不会亏待每一努力的人，从现在开始做个“光明人”。(投稿人：张**)

 ⑧
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳清理整治知名医院被冒牌问题结果出炉
  • 孟津小浪底镇发展特色旅游 带动乡村振兴
  • 洛阳都市圈教育高质量发展峰会在洛举行
  • 洛阳退役军人招聘会有多火？用人单位...
  • 游客忘拉手刹爱车滑进河里 民警用警车...
  • 3月31日牡丹花情预报：全市牡丹观赏园...
  • 街头彩化 扮靓洛城
  • 洛阳6家牡丹观赏园免票 4家牡丹观赏园...
  • 隋唐城遗址植物园：郁金香盛开迎宾朋
  • 2021全囯城市传播百强榜揭晓 洛阳在地...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605