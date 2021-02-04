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接受市民和媒体监督！洛阳首批“健康生活服务商”签约【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.03.31 09:47
 

　　“感谢洛阳网组织此次座谈会，让民营医院与媒体相互沟通、交流，帮助我们树立品牌形象，提升服务质量……”昨日下午，洛阳网健康行业合作伙伴座谈会在洛阳日报报业集团举行，洛阳博爱眼科医院、洛阳牡丹妇产医院、洛阳安和医院、洛阳九龙口腔医院、洛阳阳光男科医院、洛阳东大肛肠医院等我市知名民营医院代表和洛阳网相关负责人共聚一堂，就如何为市民提供更好的医疗服务进行交流。

　　作为健康产业链条不可或缺的一环，经过多年的发展，民营医院已然成为国家医疗卫生事业的重要补充力量。如今，随着洛阳都市圈建设的不断推进，市民的医疗服务需求日益增长，我市民营医院需要不断提升医疗技术，推动卫生健康事业实现高质量发展。此次座谈会上，我市近十家民营医院代表与洛阳网签约，成为洛阳首批“健康生活服务商”，接受市民与媒体监督。

　　座谈会上，首批“健康生活服务商”的医院代表纷纷承诺，要为患者提供专业的诊疗技术、优质的客户服务，建立诊后回访制度，依法合规做诊疗，妥善处理医患纠纷，让市民放心就医。

　　与公立医院相比，长期以来，在群众的固有思维中，民营医院总被打上监管难、诊疗服务不够规范、群众信任度不高等问题标签。民营医院如何赢得更多认同？座谈会上，洛阳阳光男科医院副总经理张瑜表示，除了以口碑取胜，始终践行“让患者满意而归”的宗旨外，还应借助“外援力量”，在接受媒体监督的同时，通过媒体展现新时代民营医院的新面貌。

　　“我们想通过洛阳网做一些眼科知识的科普活动。近年来，我国青少年近视率不断攀升，博爱眼科一直致力于广大青少年的近视防控，在基层和校园里都做过许多科普活动，我们认为预防比治疗更重要。”洛阳博爱眼科医院、洛阳牡丹妇产医院运营总监郑志平说，“在牡丹妇产医院的运营方面，我们秉着对女性的关怀意识，坚持不断提高服务理念，让患者体验到高质量、高水平的服务是我们一贯的宗旨，随时接受市民和媒体的监督。”

　　洛阳安和医院院长助理、营销总监黄迎凯表示：“安和医院已经有15年的口碑沉淀，依靠着对患者全心全意的关注，赢得许多患者的信赖。”但酒香也怕巷子深，洛阳安和医院希望能借助媒体平台，作为检验自己实力的“试金石”。

　　洛阳东大肛肠医院院长宋建英表示，希望通过与洛阳网“企媒合作”，发挥好民营医院在便捷上的优势，提升医疗技术水平，更好为市民提供专业的医疗服务。

　　洛阳九龙口腔医院品牌创始人、院长郑淑敏认为，民营医院更应承担起相应的社会责任，不仅要在患者前来看诊时提供全方位服务，还应该从保障市民健康的角度出发，多向基层大众宣传口腔疾病预防知识,“与权威媒体合作向市民科普医疗知识，是一个很好的渠道。”

　　下一步，洛阳网将充分发挥媒体监督作用，助推我市医疗机构提升诊疗技术、优化客户服务，为市民的健康保驾护航。(记者 郭瑛 见习记者 曲若凡/文 卢昭珂/图)⑧
[ 责任编辑：马佳佳]
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