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洛阳今天阴天转小雨 气温10℃到16℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.31 08:46
　　日前，在位于汝阳县三屯镇西华果村的斛叶曼冬桃采摘园里，桃花盛开，春光无限 记者 李卫超 通讯员 李景堂 摄

　　昨日，随着扬尘影响逐渐减弱，市区的能见度好了不少，各大牡丹观赏园的调控花期牡丹和街头的早开品种牡丹已进入盛花期，走在路上都能闻到淡淡的牡丹香，沁人心脾。

　　昨天算得上晴暖，今天气温开始下跌。据中国天气网消息，今起，我国西北地区气温将出现“满20减10”，到4月初，最高气温20℃线将逐渐南落到湖南中南部、安徽南部、浙江一带。具体到洛阳来说，受冷空气扩散、高空低槽及中低层切变线的共同影响，未来一周我市多阴雨天气，最高气温较前期明显下降，空气污染扩散气象条件逐渐转好。

　　从具体天气预报来看，我市的阴雨天气将持续到4月3日，周五最高气温可能下跌到12℃，即将到来的清明假期以阴冷天气为主。

　　根据最新的气象资料分析，预计今天我市阴天转小雨，偏东风3级左右，气温10℃到16℃；明天阴天转小雨，南部地区转小到中雨，东北风3级左右，气温10℃到17℃。

　　近期气温波动较大，提醒大家根据天气变化穿衣，不能只看最高气温不看最低气温，“春捂秋冻”这句话有一定道理。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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