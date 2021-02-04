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ETC卡被禁用，点击链接才可用？ 警方提醒：这是骗局！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.31 08:46

　　ETC卡被禁用，点击链接才可恢复使用？昨日，市公安局涧西分局发布提醒，这是电信网络诈骗，如收到含有此类信息的短信，请第一时间删除。

　　“周警官，我收到一条短信，对方显示为‘公路管理’，说我的ETC卡被禁用，需要点击短信中的链接，重新输入信息，才可以恢复使用。打开后，又是要输入银行卡号，又是要输入验证码。我明天要跑高速了，这到底敢不敢点？”25日上午，涧西区十九号街坊居民徐先生来到涧西分局郑州路派出所洛耐社区警务室焦急地说。

　　得知徐先生打开链接后，又及时终止了操作，社区民警周毅长舒了一口气。原来，当天徐先生打开链接正在输入银行卡号时，被他的爱人不经意间看到并及时制止。

　　“这万一是真的可咋办？”徐先生这才来到警务室咨询。

　　为消除徐先生的疑虑，周毅当场拨通了ETC客服电话，通过官方解答，徐先生确信这是条诈骗短信。

　　警方提醒，对各类手机短信中的链接要提高警惕，特别是对要求填写银行卡号、身份证号、验证码等涉及个人信息的内容，一律不予理睬。电信网络诈骗种类繁多，市民一定要提高警惕。(记者 申利超 通讯员 魏孝群)
[ 责任编辑：马佳佳]
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