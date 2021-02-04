洛阳举办“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会

30日，记者从市委宣传部获悉，我市开始举办“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会。 30日，记者从市委宣传部获悉，我市开始举办“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会。大会由中华诗词学会、市委宣传部主办，市教育局、市文化广电和旅游局、洛阳广播电视台承办，以“观满城国色天香，诵千年诗词诗韵”为主题，邀请《中国诗词大会》往季部分选手及嘉宾来洛，诵读牡丹诗词，共享诗词盛宴。 本次活动分为海选(网络答题)、复赛、总决赛暨颁奖晚会三个阶段，目前正在进行海选，有意参与活动的市民可进入微信公众号“牡丹诗词大会”报名，点击“海选参赛”答题。（记者 李冰）