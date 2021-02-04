高质量开展好党史学习教育 努力在新征程上创造新伟业

按照省委统一安排，28日至昨日，我市组织收听收看省委理论学习中心组“学党史、悟思想”读书班暨全省市厅级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班有关辅导报告。市委理论学习中心组同步组织开展学习研讨交流活动。

按照省委统一安排，28日至昨日，我市组织收听收看省委理论学习中心组“学党史、悟思想”读书班暨全省市厅级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班有关辅导报告。市委理论学习中心组同步组织开展学习研讨交流活动。

省委常委、市委书记李亚在洛阳参加相关活动并讲话。刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加。

按照省委安排，这次系列学习研讨活动围绕全面系统学习党的百年奋斗史，学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，进一步统一思想、提升认识、鼓舞干劲、凝聚力量，奋力谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章。

市委理论学习中心组成员28日下午收听收看了省委书记王国生作的开班动员和交流发言，29日上午收听收看了清华大学中国发展规划研究院执行副院长、高级研究员董煜围绕学习贯彻习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局重要论述所作的专题辅导报告，昨日上午收听收看了中央宣讲团成员、中国人民解放军国防大学战略研究所原所长金一南教授围绕百年党史所作的专题辅导报告，昨日下午收听收看了研讨班结业式。

29日下午和昨日下午，市委理论学习中心组分别围绕“全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述”和“学习党史”，开展了两次集体研讨交流。

李亚在主持市委理论学习中心组学习研讨时指出，要准确理解和把握“进入新发展阶段明确了我国发展的历史方位”，在识变应变求变中不断育先机开新局。认清新发展阶段的新形势，充分看到洛阳发展仍处于重要战略机遇期，始终对“时”与“势”保持清醒洞察，切实把牢工作主动权。明晰新发展阶段的新任务，锚定洛阳都市圈和现代化强市建设目标任务，确保落实落细落到位。把准新发展阶段的新要求，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，走稳走好高质量发展之路。

李亚强调，要准确理解和把握“贯彻新发展理念明确了我国现代化建设的指导原则”，将新发展理念完整准确全面贯彻到位。要以目标导向贯彻新发展理念，始终把为民造福作为最重要的政绩，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展；以系统观念贯彻新发展理念，学会弹钢琴、善于抓重点，使各方面工作相得益彰、相互促进；以务实精神贯彻新发展理念，对定下的事情雷厉风行去干，对开始的工作久久为功去做，对遇到的难关千方百计去破，真正把工作“领”上去、干出彩；以改革思维贯彻新发展理念，围绕重点领域和关键环节把全面深化改革推向深入，不断增强发展活力、厚植发展优势。

李亚指出，要准确理解和把握“构建新发展格局明确了我国经济现代化的路径选择”，从全局高度积极融入新发展格局。要在深化供给侧结构性改革中提高供给质量，把制造业高质量发展作为主攻方向，真正以创新驱动赢得发展主动；在加强需求侧管理中扩大有效需求，着力在推动消费扩容提质、扩大合理有效投资、扩大中等收入群体上下功夫，加快培育完整内需体系；在融入统一大市场中畅通供需循环，加大构建现代流通体系谋划推进力度，一体推进洛阳都市圈建设，让要素在更大范围畅通流动；在实行高水平对外开放中塑造竞合优势，以郑洛西高质量发展合作带为重头戏，加快构建开放场域载体“强磁场”，在开放发展中赢得战略主动。

李亚强调，在全党开展党史学习教育，是党中央作出的重大决策。党员领导干部要以更高标准、更严要求落实好各项任务，以实际行动推动全市党史学习教育高质量开展。要学史明理，加强理论武装、永葆政治本色，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，学思用贯通、知信行统一，在理论学习上取得新收获，在对党忠诚上达到新高度。要学史增信，坚定信仰信念、保持政治定力，做到信仰信念坚如磐石，面对大事难事、风险挑战敢担当碰硬，面对进退留转、苦乐得失做到信念不改、信仰不变，保持发展定力、增强发展自信，把正确的思路举措一以贯之抓实抓好。要学史崇德，赓续精神血脉、砥砺奋进力量，持续强化为民情怀、强化实干作风、强化斗争精神、守牢廉洁底线。要学史力行，强化担当作为、奋力开创新局，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理、推进高质量党建等重点，把学习成果转化为深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈的动力和成效，努力在新征程上创造新伟业。

李亚要求，市级领导要坚持高标准、严要求，示范带动全市上下把党史学习教育开展好。带头在“学”上下更大功夫，做到先学一步、深学一层；带头在“悟”上下更大功夫，把红色基因传承下去、把优良传统发扬光大；带头在“做”上下更大功夫，以更高站位、更实作风、更精准举措抓落实，带动全市上下在“办实事、开新局”上展现新担当新作为，推动全面建设社会主义现代化强市开好局起好步。

市委理论学习中心组成员等参加相关活动。(记者 李东慧 白云飞)