【河洛党史故事】李敏：即将结婚时参加八路军

李敏，1922年生于孟津送庄镇西山头村，1937年10月加入中国共产党。

李敏，1922年生于孟津送庄镇西山头村，1937年10月加入中国共产党。

1938年10月的一天，地下党组织介绍李敏参军。当时，家里正忙着为李敏这个唯一的儿子筹备酒席办婚事，没想到他突然不见了。李敏的父亲听说儿子跟八路军跑了，急忙追赶，追了一夜，也没能赶上。

李敏参军后，先后参加了百团大战、辽沈战役，在部队里不断成长。抗美援朝时，他还曾赴朝作战，任某团政治处主任、团政委。

当时条件有限，从1938年到1952年，十几个年头，李敏和家人没有任何联系。其间，他的父亲被国民党反动派杀害，母亲因思念儿子双目失明。直到去世，母亲也没有见到儿子。

由于独子未归，按照习俗，李敏的父母均未能下葬。就在族人商议给李敏的父母过继一个儿子、让两人入土为安时，李敏的姐姐得知弟弟有信儿了，激动不已。没过几天，李敏真的回来了。原来在朝鲜战场上，他所在的防空洞被炸，趁回国养伤时他才得以还乡探亲。李敏在父母灵前放声痛哭，长跪不起。第二天，他按照家乡习俗，为父母操办了葬礼。

后来，李敏谈起这件事，总是后悔不已。他说，特殊时期他的选择让父母抱憾，但是他把自己的青春献给了共产主义事业，无愧于国家和人民。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)