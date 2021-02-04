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以“链长制”链接新动能（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.31 08:46

　　最近，我市实施制造业产业链“链长制”，围绕“755”现代产业体系制造业重点领域，由市政府主要领导任总链长，相关市级领导任链长，突出建链、补链、延链、融链、强链，发展农机装备等15条重点产业链。“链长制”闪亮登场，引发业界关注。

　　在产业发展中，企业如散落一地的珍珠，串珠成链，方能绽放璀璨光彩。在畅通国民经济循环、实现产业链供应链自主可控的时代风向下，更好用好市场“无形之手”和政府“有为之手”，整合力量打通产业“全链条”，加快产业基础高级化和产业链现代化，才能夯实双循环发展的产业基础。对制造业大市洛阳来说，以“链长制”护航创新链与产业链深度融合，就是要为重点产业链提供链式服务，撬动“链”的转型升级，在推动制造业“迈向中高端”中打造“制造强市”。

　　从服务企业到服务产业链，“链长制”是洛阳加快构建现代产业体系的又一主动探索。近年，我市以制造业为主攻方向，打造一流营商环境，致力延链、补链、强链，改造升级高端石化等传统产业，开拓培育机器人等新兴产业，招商引进银隆新能源车等产业“新势力”，涌现了一批千亿级、百亿级产业集群，诞生了一批引领型、地标型企业，许多产业链正在形成。面向未来，洛阳完全有条件优化产业生态，催生更多“从0到1”的原创性突破，推动更多“1到100”的成果转化落地、“100到100万”的规模化量产。

　　但在现实中，由于统筹和协调不够，资源配置不尽合理、产业布局不够科学等问题仍然存在，产业链掉链断链现象依然存在。比如格力电器的引进，填补了我市家电制造的空白，让洛阳空调产业链拥有了“龙头”和“链主”，但从另一方面看，一台空调有4000多个零部件，需要大批优质供应商参与延链、补链，才能扩大整个产业链的优势和规模，更好地“让世界爱上洛阳造”。像这样的诸多问题，给“链长制”下一步铺开留下了想象空间。

　　“链”的本质是连接与协同。以“链长制”为抓手，我们既要打通产业链循环中的“第一公里”，即资源配置的问题，又要打通“最后一公里”，即营商环境服务的问题，促进产业链有效运行，更要处理好政府与市场之间的关系，重点解决好产业链和创新链深度融合问题，做到位而不越位，助力企业端充分发力，共同做好产业链补链、强链大文章，以“链长制”链接新动能！（孙利华）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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