洛阳师范学院推出“音乐中的中国共产党百年历史”专题党课

《南湖的船党的摇篮》《草原上升起不落的太阳》……近日，一首首熟悉的经典革命歌曲在洛阳师范学院音乐厅响起。

《南湖的船党的摇篮》《草原上升起不落的太阳》……近日，一首首熟悉的经典革命歌曲在洛阳师范学院音乐厅响起。

这是该校采用“党史学习教育＋艺术实践”的新形式，推出的“音乐中的中国共产党百年历史”专题党课。从上海和嘉兴南湖的开天辟地，到革命斗争的流血牺牲；从“四个现代化”建设的汗水与奋斗，到新时代、新征程、新使命……在党课现场，主讲人洛阳师范学院党委副书记宋文献围绕“初心”“革命”“建设”“使命”四个篇章，生动讲述了中国共产党波澜壮阔矢志践行初心使命、筚路蓝缕奠基立业开辟未来的百年历史。

在讲述过程中，师生们依次登台，饱含深情地演绎了15首镌刻着时代印记的歌曲，与每一篇章主题交相呼应。从《南湖的船党的摇篮》的初心萌芽，到《跟你走》的赤诚坚定；从《走进新时代》的昂扬情怀，到《共筑中国梦》的新使命新征程……以歌串史、以歌叙史的方式，集思想性、艺术性于一体，给在场的观众耳目一新的体验，让党史学习教育“声入人心”。

“没想到平时耳熟能详的歌曲有这么多感人的故事。”党课结束后，洛阳师范学院学生小孟意犹未尽，她说，自己还要把这些歌曲背后的故事讲给更多人听。

“百年光阴，中国共产党用初心使命书写了革命建设、改革开放的辉煌历史，交给人民一份民族独立、人民解放、国家富强的完美答卷。如何让广大青年学生深刻领悟其意义？是我们一直在思考的问题。”宋文献说，经过充分的调查研究，该校探结合自身师资优势，创新推出了以“党史学习教育＋艺术实践”为载体的学习方式。

除“歌声里的百年党史”外，下一步，该校还将陆续推出“民族乐曲里的百年党史”“美术作品里的百年党史”“诗歌里的百年党史”等系列活动，以百年党史为主线，将音乐艺术与党课有机融合，全面营造广大师生“知党史、学党史”的浓厚氛围，让红色历史深植广大学子的心中，激励青年一代扛起新时代的使命和担当。(记者 智慧 通讯员 金宜洛)