中欧（洛阳）工业设计创新大赛决赛圆满落幕

昨日，中欧(洛阳)工业设计创新大赛决赛在我市落下帷幕，新型轮边无人智能拖拉机等20件顶尖工业设计作品从国内外千余件作品中脱颖而出，其中部分项目已经或未来有望在洛落地，为我市打造“工业设计之都”助力。

昨日，中欧(洛阳)工业设计创新大赛决赛在我市落下帷幕，新型轮边无人智能拖拉机等20件顶尖工业设计作品从国内外千余件作品中脱颖而出，其中部分项目已经或未来有望在洛落地，为我市打造“工业设计之都”助力。

以“工业设计赋能洛阳智造”为主题，该项赛事由市政府主办，市科技局、市财政局、清洛基地承办，是我市首次针对工业设计领域举办的大型国际赛事，共吸引来自国内及英国、比利时、西班牙、德国、芬兰、法国、匈牙利、日本、澳大利亚等多个国家的千余件工业设计作品参赛，其中90件进入决赛。

本届大赛充分汇聚全球工业设计智慧与资源，推动我市在工业设计领域对外交流合作，将为我市打造“工业设计之都”、加快全国先进制造业基地建设提供强有力支撑。

下一步，我市将做好大赛成果转化、人才引进、助力项目落地、服务产品升级等支持工作，为广大参赛企业和团队创造更国际化、更开放的交流合作平台，加快推动洛阳工业设计集聚发展。

市政协副主席任丽君等参加相关活动。 （记者 陈曦 通讯员 高亚恒）